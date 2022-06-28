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Bellingcat показали супутниковий знімок Кременчука після ракетного удару 27 червня

Денис КарловськийВівторок, 28 червня 2022, 18:56
знищені стелажі в продуктовому магазині в тц "амстор" після ракетної атаки росіян 27 червня. фото: дмитро лунін/полтавська ова

Група журналістів-розслідувачів порівняли супутникові знімки Кременчука до й після ракетної атаки росіян 27 червня.

Джерело: twitter-сторінка Bellingcat

Деталі: Знімок супутника спростовує твердження російського міністерства оборони та низки інших російських дипломатів.

На знімку видно, що торговий центр "Амстор" зруйнований вщент, а також зруйнований промисловий комплекс неподалік. Водночас із супутника не видно жодної шкоди залізничній інфраструктурі, яка знаходиться за 300 метрів від знищеного ТЦ "Амстор".

Із відео та фото, які проаналізували розслідувачі, видно, що перший ракетний удар був завданий саме по ТЦ "Амстор". Лише після удару по цивільному об’єкту друга ракета влучила в промисловий комплекс.

Супутниковий знімок Кременчука після ракетного удару росіян 27 червня. Видно повністю зруйнований ТЦ
Супутниковий знімок Кременчука після ракетного удару росіян 27 червня. Видно повністю зруйнований ТЦ "Амстор"
фото: bellingcat/planet labs
Супутниковий знімок ТЦ
Супутниковий знімок ТЦ "Астор" і АТ "Кредмаш" у Кременчуку до ракетного удару росіян
Фото: Google Earth

Це підтверджують також записи відеокамер зовнішнього спостереження зі скверу неподалік. Розслідувачі визначили географічні координати об’єкту та проаналізували, що спершу вибух іде з боку ТЦ "Амстор", а потім з боку промзони.

Російські посадовці твердять, начебто російські ракети влучили лише в машинобудівний завод "Кредмаш" і залізничну станцію "Кременчук", але пожежа з "Кредмаша" буцімто перекинулась на ТЦ "Амстор". Більше того, вони наполягають, що на "Кредмаші" був склад західного озброєння, а в "Амсторі" не було людей, бо це був склад техніки.

Передісторія:

  • 27 червня росіяни завдали ракетного удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуку. Друга ракета пошкодила будівлю АТ "Кредмаш", яка виробляла лише запчастини для цивільних автомобілів.
  • В Офісі президента вдень 28 червня повідомили, що в ТЦ "Астор" внаслідок ракетного удару росіян загинуло понад 20 людей.
  • Міністерство внутрішніх справ України вже визначило імена російських льотчиків, які здійснили запуск ракет по торговому центру в Кременчуку. Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова переконана, що ракетний удар по ТЦ "Амстор" може розглядатися в Міжнародному кримінальному суді ООН як злочин проти людяності.
  • Рада безпеки ООН збереться на позачергове засідання через удар по Кременчуку. Лідери країн "Групи семи" заявили, що російського президента Володимира Путіна та керівників російського уряду притягнуть до відповідальності за ракетний удар по Кременчуку.

Теми: КременчукПолтавська областьобстрілжертви
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