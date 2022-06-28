Bellingcat показали супутниковий знімок Кременчука після ракетного удару 27 червня

знищені стелажі в продуктовому магазині в тц "амстор" після ракетної атаки росіян 27 червня. фото: дмитро лунін/полтавська ова

Група журналістів-розслідувачів порівняли супутникові знімки Кременчука до й після ракетної атаки росіян 27 червня.

Джерело: twitter-сторінка Bellingcat

Деталі: Знімок супутника спростовує твердження російського міністерства оборони та низки інших російських дипломатів.

На знімку видно, що торговий центр "Амстор" зруйнований вщент, а також зруйнований промисловий комплекс неподалік. Водночас із супутника не видно жодної шкоди залізничній інфраструктурі, яка знаходиться за 300 метрів від знищеного ТЦ "Амстор".

Із відео та фото, які проаналізували розслідувачі, видно, що перший ракетний удар був завданий саме по ТЦ "Амстор". Лише після удару по цивільному об’єкту друга ракета влучила в промисловий комплекс.

Супутниковий знімок Кременчука після ракетного удару росіян 27 червня. Видно повністю зруйнований ТЦ "Амстор" фото: bellingcat/planet labs

Супутниковий знімок ТЦ "Астор" і АТ "Кредмаш" у Кременчуку до ракетного удару росіян Фото: Google Earth

Це підтверджують також записи відеокамер зовнішнього спостереження зі скверу неподалік. Розслідувачі визначили географічні координати об’єкту та проаналізували, що спершу вибух іде з боку ТЦ "Амстор", а потім з боку промзони.

CCTV footage from a park near the factory indicates the mall was hit first, then a second missile hit the factory. The park location is 49.0756, 33.4279. pic.twitter.com/rgjLKQo5xm ВІДЕО ДНЯ June 28, 2022

Російські посадовці твердять, начебто російські ракети влучили лише в машинобудівний завод "Кредмаш" і залізничну станцію "Кременчук", але пожежа з "Кредмаша" буцімто перекинулась на ТЦ "Амстор". Більше того, вони наполягають, що на "Кредмаші" був склад західного озброєння, а в "Амсторі" не було людей, бо це був склад техніки.

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