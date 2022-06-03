Юг: ВСУ уничтожили 24 оккупанта, вражеские гаубицы, танк и другую технику

За сутки 2 июня на южных рубежах защиты украинские военные уничтожили 24 захватчика, танк Т-72, 4 152 мм гаубицы "Мста-Б", 4 единицы бронированной и автомобильной техники.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Враг, страдая системными контратаками наших подразделений, подтянул и разгружает на железной дороге, в 40 км от Херсона 27 БМП-1.

Отчаянная попытка рашистов восстановить утраченное положение в районе Николаевки Херсонской области, успеха не имела. Тогда по нашим позициям было нанесено 2 авиационных удара. Без потерь. А в результате массированного обстрела Нововоронцовки ранены 2 гражданских лиц".

Детали: В течение дня Николаев обстрелян трижды: утром – системами залпового огня, днем и вечером – тяжелой ствольной артиллерией. Повреждены 2 многоэтажки, 4 частных дома и хозяйственные здания, поражены водопровод и газопровод, утечки газа и угрозы населению нет.

В результате вражеских обстрелов один человек погиб на месте, еще один – госпитализирован. Но спасти жизнь пострадавшему не удалось. Также известно еще о двух раненых.

Во время вечерних обстрелов областного центра снаряды попали в складские промышленные помещения, возник масштабный пожар. Силами спасателей она ликвидирована. Пострадавших нет.

ВИДЕО ДНЯ

При попытке осуществить воздушную разведку в Николаевской области точно сбит очередной "Орлан-10" противника.

В целом, по результатам выполнения украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями и авиацией Воздушных сил огневых задач и авиаударов, предварительно потери врага составляют 24 оккупанта, танк Т-72, 4 152 мм гаубицы "Мста-Б", 4 единицы бронированной и автомобильной техники.

В Черном море при выполнении задач по блокировке района, судоходству и работе портов, находятся 2 ракетных и 5 больших десантных кораблей врага. Сохраняется угроза и ракетных ударов, и высадки российского десанта.