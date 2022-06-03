Россия воюет как в Средневековье – представитель США в ОБСЕ

Российские методы ведения войны, а именно масштабные убийства гражданского населения, разрушение жилья, грабеж, приравнивают к средневековым.

Источник: постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер во время заседания Постоянного совета этой организации в Вене, цитирует Укринформ

Прямая речь: "15 недель жестокости. 15 недель зверств. 15 недель насилия, с таким количеством сообщений о казнях, принудительных депортациях, изнасилованиях, фильтрационных лагерях и разрушениях, что становится трудно полностью понять масштаб резни, которую осуществляет Российская Федерация.

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И после 15 долгих недель до сих пор нет предела ужасам, которые Россия намеренно применяет против гражданского населения Украины".

"У России много современного оружия войны: крылатые ракеты, пролетающие сотни миль, попадая в цель с удивительной точностью. Она имеет точные управляемые боеприпасы, которые можно запускать с воздуха, с моря и суши.

Но почему эта война ведется так, будто мы живем в Средневековье? Почему так много гражданских терпят ужасы войны?"

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"Садистские зверства и очень целенаправленный процесс "фильтрации" вполне могут иметь цель. Особенно если этой целью является отрицание самой концепции украинской государственности в районах, которые РФ сейчас контролирует, чтобы легче поглотить эти части Украины".

Детали: По словам Карпентера, это варварство можно объяснить только тем, что Россия ставила цель заставить гражданских людей бежать из собственных домов, и таким образом избавиться от местного населения в оккупированных районах.

Он добавил, что грабеж ресурсов на захваченных территориях и принуждение населения к бегству – это еще одна средневековая тактика.

Напомним: как сообщалось ранее, "усовершенствованную" тактику осады, популярную в средние века, президент России Владимир Путин применял в Мариуполе.