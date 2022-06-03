Лукашенко хочет, чтобы каждое село дало его "народному ополчению" по 50 человек

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает, чтобы создаваемое им "народное ополчение" состояло из групп примерно из 50 человек при каждом сельсовете. Об этом он заявил в Минске

Источник: белорусское государственное информагентство "Белта", которое цитирует Лукашенко из Минска

Детали: Лукашенко считает, что те лица, которые будут входить в "народное ополчение", должны владеть основным оружием. Он подчеркнул, что настоящий мужчина должен уметь при необходимости защитить свою семью.

Прямая речь Лукашенко: "И я подумал, что нам на всякий случай надо при каждом сельском совете иметь вот это народное ополчение, группу людей. Их будет немного. Может, 50 человек. Но они тоже должны иметь свое оружие где-то на складе. Мы их призываем для обучения – они возьмут свои автоматы (в основном автомат, гранатомет, пистолет), чтобы могли защитить свой дом".

Что было раньше: 27 мая так называемый министр обороны Беларуси Виктор Хренин сообщил на собрании с руководителями зон территориальной обороны о том, что Лукашенко поставил задачу создать "народное ополчение". При этом в Беларуси сегодня действуют войска территориальной обороны, поделенные на 7 округов.

Предыстория:

В конце мая Лукашенко заявил, что КГБ РБ "без всякого выстрела" провела "специальную операцию в Украине по увольнению белорусских граждан" и раздал награды за ее проведение.





