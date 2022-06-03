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Все оставшиеся на оккупированных территориях полицейские уволены – Клименко

Роман ПетренкоПятница, 3 июня 2022, 14:53
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Все полицейские, оставшиеся на оккупированных Россией территориях, уволены из рядов Нацполиции, им не платят зарплату.

Источник: глава Нацполиции Игорь Клименко в интервью "Украинским новостям"

Прямая речь Клименко: "Сейчас на оккупированных территориях осталось незначительное количество бывших работников полиции. Мною лично был подписан приказ, требовавший, согласно оперативной и военной обстановке, прибыть в определенное время в места дислокации.

Например, нужно было прибыть в Запорожье работникам из Мелитополя и Бердянска. То же касается Херсона, районов Луганской или Харьковской области. Те, кто до сих пор в установленный срок не прибыл в места дислокации, все были уволены из Национальной полиции.

Мы им не выплачивали зарплату и так далее.

Среди них, и это следует признать, есть люди, которые перешли на сторону врага и работают не только в местной полиции, а просто в органах оккупационных властей того или иного региона. Или это большое количество? Считайте сами: из общей штатной численности в 130 тысяч у нас на сегодняшний день есть более 60 подозрений бывшим полицейским за сотрудничество с врагом".

Детали: Клименко подчеркнул, что часть не вышедших работников написали рапорты, что по объективным причинам не могут выйти из этой территории – это больные родственники, по состоянию здоровья и так далее.

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Напомним: Вице-премьер-министр Ирина Верещук посоветовала жителям захваченных территорий Украины по возможности выехать в безопасность на территории, подконтрольные украинскому правительству, и не брать российское гражданство.

Темы: полицияоккупациявойнаРосcия
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