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Под Северодонецком ранили двух международных журналистов и убили водителя

Денис КарловскийПятница, 3 июня 2022, 19:53
бои в северодонецке. фото: getty images

Двое репортеров международного агентства Reuters получили ранения в результате обстрелов под Северодонецком, а их водитель погиб.

Источник: CNN со ссылкой на комментарий от Reuters

Дословно: "Во время поездки репортеров, двое журналистов Reuters получили несерьезные ранения, попав под обстрелы на пути в Северодонецк. Они ехали в авто, которое предоставили российские боевики из так называемых "республик" и машиной управлял человек, отправленный боевиками. Водитель погиб от полученных травм".

Детали: Агентство выразило свое сожаление и семье погибшего водителя.

Они не предоставили дополнительные детали инцидента.

В заявлении Reuters российские боевики из непризнанных образований на Донбассе очерчены выражением "сепаратисты, поддерживаемые Россией".

Напомним: Украинское правительство призвало международных журналистов не получать аккредитацию у российских оккупантов на территории Украины и не освещать ход событий, потому что захватчики могут скрывать от журналистов правду, показывая заготовленные места и людей.

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Кроме того, Киев предупреждал, что против журналистов, нарушающих въезд на суверенную территорию Украины, могут ввести соответствующие ограничения и лишить права аккредитации в Украине.

Что было раньше: Журналисты "Радио Свобода" побывали на передовой возле Северодонецка и показали, как воюют Вооруженные силы Украины.

Темы: СеверодонецкДонбассмедиаСМИ
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