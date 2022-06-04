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Оккупанты обстреляли Николаевскую область: 9 раненых

Ирина БалачукСуббота, 4 июня 2022, 12:51
Фото из Telegram Замазеевой

Девять человек получили ранения в результате обстрелов российскими военными Николаевской области 3 июня.

Источник: глава Николаевского облсовета Анна Замазеева в Telegram

Прямая речь Замазеевой: "Россияне продолжают обстреливать Николаевщину. Снова досталось Баштанскому району и Николаеву. Обстрелы зафиксированы в Березнеговатской общине. Горела хвойная подстилка на территории Балабановского леса.

В общем же за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 9 человек".

Детали: По словам главы облсовета, детей среди пострадавших нет.

Всех раненых доставили в больницы.

В общем, по состоянию на утро 4 июня, в николаевских больницах находятся 252 человека, пострадавших от атак оккупантов на Николаевскую область. Еще 73 николаевца получили помощь амбулаторно.

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Темы: Николаевская областьвойна
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