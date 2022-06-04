Оккупанты обстреляли Николаевскую область: 9 раненых
Девять человек получили ранения в результате обстрелов российскими военными Николаевской области 3 июня.
Источник: глава Николаевского облсовета Анна Замазеева в Telegram
Прямая речь Замазеевой: "Россияне продолжают обстреливать Николаевщину. Снова досталось Баштанскому району и Николаеву. Обстрелы зафиксированы в Березнеговатской общине. Горела хвойная подстилка на территории Балабановского леса.
В общем же за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 9 человек".
Детали: По словам главы облсовета, детей среди пострадавших нет.
Всех раненых доставили в больницы.
В общем, по состоянию на утро 4 июня, в николаевских больницах находятся 252 человека, пострадавших от атак оккупантов на Николаевскую область. Еще 73 николаевца получили помощь амбулаторно.
Предыстория:
- 1 июня глава Николаевской областной администрации Виталий Ким призвал жителей области и Николаева подождать несколько недель с возвращением домой, поскольку оккупанты усилили обстрелы юга Украины.