Сутки в областях: оккупанты обстреливали восток и юг Украины, бои в Луганской области, есть погибшие

Российские войска обстреливали из тяжелой артиллерии, минометов, "Градов", "Смерчей" и "Ураганов" Днепропетровскую, Сумскую, Харьковскую, Луганскую, Донецкую, Николаевскую и Херсонскую области, в результате чего погибли люди и есть многочисленные разрушения.

Источник: данные областных военных администраций по состоянию на 8:00 7 июня

Детали: В Днепропетровской области снова обстреляли общину на границе с Херсонской областью. Ударили из "Ураганов". Один человек ранен. Повреждены дома.

Сумская область: ночью российский враг обстрелял Середину-Буду. Обстрел начался около 5 утра, были выстрелы из миномета и затем – артиллерийский огонь. По меньшей мере 6 домов, хозяйственная постройка и гараж повреждены, там возникли пожары. Повреждена линия электропередач. Информация по разрушениям уточняется. По предварительным данным, погибших и раненых среди местного населения нет.

Харьковщина: ночью было несколько вражеских обстрелов Киевского района Харькова, загорелся дом, из-под завалов спасли одного человека. Еще один пожар возник в админпостройке, пострадавших нет. Всего за сутки по области 4 раненых, были обстрелы в Дергачах, Изюмском районе. Два человека в течение суток в результате обстрелов погибли: в Дергачах и Черноглазовке.

Луганская область: россияне обстреляли в Лисичанске рынок, горный колледж и школу, где пострадали два человека. Продолжаются бои за Северодонецк. Несколько часов спасатели ликвидировали возгорание торговых павильонов рынка общей площадью 1000 квадратных метров. Также россияне обстреляли Золотое – разрушены сразу 13 домов. Днем россияне ударили по городу Горское – 11 поврежденных домов. В настоящее время враг продолжает штурм Северодонецка. Также отражен штурм россиян в направлении Новоохтырки и Воронового. В районе Белогоровки противник использует диверсионно-разведывательные группы.

Донецкая область: россияне обстреливают всю линию фронта из стрелкового оружия, танков, артиллерии, минометов, РСЗО "Град", "Смерч", "Ураган". Оккупанты нанесли ракетные удары по Кураховому и Авдеевке, кассетными боеприпасами – по Николаевке. Также под вражеским огнем оказались Бахмут, Красногоровка, Авдеевка, Часов Яр, пгт Нью-Йорк, с. Богоявленка, с. Первомайское, с.Нетайлово. Повреждены 26 объектов (17 частных домов и 5 – многоэтажек, промышленные и социальные объекты). За сутки погибли три человека, из них один ребенок, ранены шестеро, в том числе два ребенка.

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Николаевская область: россияне утром снова обстреляли Николаев. Информация уточняется. Ночью под вражеские обстрелы попала Баштанская община, в результате чего погибли два человека, один человек ранен. Повреждены админпомещение РВА и районного совета, городского совета, стадион и спортивная школа. Подробная информация о последствиях выясняется.

Херсонская область: боевые действия продолжаются, россияне продолжают обстреливать оккупированные села области из артиллерии и пытаются вернуть освобожденные ВСУ территории. Тяжелая ситуация в населенных пунктах Бериславского района. Гуманитарную помощь туда доставить невозможно. Оккупанты начали подготовку к празднованию дня России в области.

Относительно спокойно ночь прошла в Волынской, Закарпатской, Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Винницкой, Одесской, Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Киевской и Житомирской областях.