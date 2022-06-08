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Россияне во вторник обстреляли Николаевщину: есть погибшие

Ирина БалачукСреда, 8 июня 2022, 12:15
Фото полиции

За прошедшие сутки российские захватчики обстреляли 5 населенных пунктов в Николаевской области, в результате чего есть погибшие и раненные и многочисленные разрушения.

Источник: полиция Николаевской области, глава Николаевского облсовета Анна Замазеева в Telegram

Дословно полиция: "Под обстрелами находились город Баштанка и села Калуга, Зеленый Гай, Засилье и Мураховка. Поврежден один многоквартирный и шесть частных домов, стадион и другие объекты гражданской инфраструктуры. Есть погибшие и пострадавшие".

Детали: Замазеева отметила, что ночью 8 июня оккупанты снова били и по городу Николаеву. 

 
фото полиции 

Всего за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 13 человек. Детей среди пострадавших нет. 

 
фото полиции 

Полиция по всем фактам расследует уголовные производства по ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

Правоохранители призывают жителей Николаевщины не игнорировать сигналы воздушной тревоги и своевременно идти в укрытия или соблюдать правила "двух стен".

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Темы: Николаевская областьвойнажертвы
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