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Корректировщик огня РФ по Киеву получил приговор – 8 лет тюрьмы

Валентина РоманенкоСреда, 8 июня 2022, 12:27
фото СБУ

Завербованный российскими спецслужбами украинец, корректировавший вражеский огонь по столице Украины, получил приговор - 8 лет лишения свободы.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко

Прямая речь: "В Киеве к 8 годам заключения приговорен российский агент, который корректировал вражеские ракетные обстрелы по объектам энергетики и водоснабжения. Злоумышленник был задержан сотрудниками СБУ в мае этого года.

Установлено, что он был завербован в 2014 году, получил паспорт гражданина РФ и затем его перевели в "режим ожидания".

А с начала полномасштабной злости РФ злоумышленник приступил к выполнению вражеских указаний".

Детали: Спикер СБУ рассказал о недавних результатах работы украинской спецслужбы. В Ровенской области контрразведка СБУ задержала вражеского агента, В Хмельницком был задержан "расконсервированный" агент ФСБ РФ. Предатель собирал разведданные для осуществления ракетных ударов по стратегически важным объектам региона.

В Днепропетровской области спецслужба разоблачила администратора интернет-сообществ, которые оправдывали агрессию РФ и военные преступления оккупантов.

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Детальнее – на видео СБУ.

Что предшествовало: В мае СБУ сообщила о задержании российского корректировщика огня. Отмечалось, что кураторы готовили его к "эвакуации" в оккупированный Крым, однако СБУ сломала эти планы и задержала предателя.

Темы: СБУвойна
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