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Российские оккупанты за неделю похитили 11 работников Запорожской АЭС

"Украинская правда"Среда, 8 июня 2022, 12:57
Российские оккупанты за неделю похитили 11 работников Запорожской АЭС
Фото из Telegram Энергоатома

Во временно оккупированном Энергодаре российские военные похитили 11 работников Запорожской АЭС. Где они находятся сейчас – неизвестно.

Источник: НАЭК "Энергоатом" в Telegram

Дословно: "Во временно оккупированном Энергодаре рашистские оккупанты продолжают похищать людей. Только за последнюю неделю они задержали и вывезли в неизвестном направлении около 20 энергодарцев, 11 из них – работники Запорожской АЭС".

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Детали: В начале апреля на Запорожской АЭС, которую захватили российские оккупанты, находилось до 500 захватчиков и примерно 50 единиц тяжелой техники.

Предыстория:

  • Запорожская АЭС и город Энергодар с 4 марта оккупированы российскими войсками.
  • На площадке Запорожской АЭС, кроме российских военных, также продолжительное время незаконно находятся представители российской корпорации по атомной энергии "Росатом".



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Темы: Запорожская областьЗАЭСвойнаоккупация
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