Российские оккупанты за неделю похитили 11 работников Запорожской АЭС

Во временно оккупированном Энергодаре российские военные похитили 11 работников Запорожской АЭС. Где они находятся сейчас – неизвестно.

Источник: НАЭК "Энергоатом" в Telegram

Дословно: "Во временно оккупированном Энергодаре рашистские оккупанты продолжают похищать людей. Только за последнюю неделю они задержали и вывезли в неизвестном направлении около 20 энергодарцев, 11 из них – работники Запорожской АЭС".

Детали: В начале апреля на Запорожской АЭС, которую захватили российские оккупанты, находилось до 500 захватчиков и примерно 50 единиц тяжелой техники.

Предыстория:

Запорожская АЭС и город Энергодар с 4 марта оккупированы российскими войсками.

На площадке Запорожской АЭС, кроме российских военных, также продолжительное время незаконно находятся представители российской корпорации по атомной энергии "Росатом".





