МИД: Нельзя позволть РФ использовать зерновые коридоры для нападения на юг Украины

Украинское Министерство иностранных дел подчеркивает, что верить России, ведущей полномасштабную войну против украинцев, относительно ее так называемых "гарантий" ненападения на юг Украины при вывозе зерна – нельзя.

Источник: спикер МИД Олег Николенко в Twitter

Прямая речь: "Слова Лаврова пусты. Украина четко высказала свою позицию по морским портам: для защиты береговой линии нужна военная техника, а для патрулирования экспортных путей в Черном море - миссия ВМС.

Реклама:

Нельзя разрешить России использовать зерновые коридоры для нападения на юг Украины".

Детали: Свое сообщение Николенко иллюстрировал высказыванием Лаврова о том, что россияне "не собираются нападать на украинский народ".

Что предшествовало: Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что военные РФ и Турции обсуждают детали разминирования украинских портов для вывоза зерна.

ВИДЕО ДНЯ

Россия, мол, "гарантирует безопасность подхода судов после разблокирования портов и не будет пользоваться этим в интересах спецоперации".

МИД Украины отмечал, что гарантии должны быть предоставлены путем поставки соответствующего оружия Украине для защиты побережья от угроз с моря и путем привлечения военно-морских сил третьих стран для патрулирования соответствующей части акватории Черного моря.

Напомним: Россия заминировала и заблокировала акваторию Черного моря, цинично виня в этом Украину, против которой ведет войну. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркивал, что гарантиям главы РФ Владимира Путина верить нельзя – его слова пусты.

Из-за блокирования портов сейчас в Украине находятся 23,5 млн тонн остатков зерновых и масличных культур, которые занимают хранилища.