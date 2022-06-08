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МИД: Нельзя позволть РФ использовать зерновые коридоры для нападения на юг Украины

Валентина РоманенкоСреда, 8 июня 2022, 15:56

Украинское Министерство иностранных дел подчеркивает, что верить России, ведущей полномасштабную войну против украинцев, относительно ее так называемых "гарантий" ненападения на юг Украины при вывозе зерна – нельзя.

Источник: спикер МИД Олег Николенко в Twitter

Прямая речь: "Слова Лаврова пусты. Украина четко высказала свою позицию по морским портам: для защиты береговой линии нужна военная техника, а для патрулирования экспортных путей в Черном море - миссия ВМС.

Нельзя разрешить России использовать зерновые коридоры для нападения на юг Украины".

Детали: Свое сообщение Николенко иллюстрировал высказыванием Лаврова о том, что россияне "не собираются нападать на украинский народ".

Что предшествовало: Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что военные РФ и Турции обсуждают детали разминирования украинских портов для вывоза зерна.

Россия, мол, "гарантирует безопасность подхода судов после разблокирования портов и не будет пользоваться этим в интересах спецоперации".

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МИД Украины отмечал, что гарантии должны быть предоставлены путем поставки соответствующего оружия Украине для защиты побережья от угроз с моря и путем привлечения военно-морских сил третьих стран для патрулирования соответствующей части акватории Черного моря.

Напомним: Россия заминировала и заблокировала акваторию Черного моря, цинично виня в этом Украину, против которой ведет войну. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркивал, что гарантиям главы РФ Владимира Путина верить нельзя – его слова пусты.

Из-за блокирования портов сейчас в Украине находятся 23,5 млн тонн остатков зерновых и масличных культур, которые занимают хранилища.

Темы: войнаРосcияМИД
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