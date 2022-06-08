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В Донецкой области россияне убили 4 гражданских

Денис КарловскийСреда, 8 июня 2022, 20:36
В Донецкой области россияне убили 4 гражданских
уничтоженная школа в бахмуте 8 июня. фото: getty images

В течение суток 8 июня российские оккупанты убили 4 гражданских в Донецкой области.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в прямом эфире всеукраинского телемарафона

Прямая речь Кириленко: "Ситуация в Донецкой области остается стабильно сложной. Линия фронта под постоянными обстрелами.

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Сейчас (около 19:15 – УП) произошел обстрел в Кураховской объединенной территориальной общине. Утром был обстрел, очередной ракетный удар по Бахмуту – разрушена школа. 5 человек ранены, 4 человека погибли".

Детали: Глава областной администрации призвал местных жителей эвакуироваться, чтобы Вооруженные силы Украины могли более эффективно сооружать оборонные рубежи в области перед наступлением российских войск.

Кириленко рассказал, что эпидемиологическая ситуация в Мариуполе катастрофическая из-за разрушения водопроводных сетей, канализации и водоснабжения.

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Что было раньше: Ночью 8 июня россияне обстреливали из стрелкового оружия, танков, артиллерии, минометов, ракет, РСЗО "Град" города Авдеевка, Курахово, пгт. Очеретино, с. Ласточкино, пгт. Нью-Йорк.

Темы: Донецкая областьжертвыДонбассобстрел
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