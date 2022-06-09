Оккупанты на Юге вынуждены пользоваться гривнами, потому что украинцы не принимают рубли

Жители на оккупированных россиянами территориях продолжают сопротивляться переходу региона в рублевую зону, поэтому оккупанты вынуждены пользоваться гривнами, отмечают в Центре национального сопротивления

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: Несмотря на заявления коллаборантов относительно "Россия здесь навсегда", оккупанты так и не смогли наладить работу администраций и имеют проблемы в финансовом секторе.

Отмечается, что жители не воспринимают рубли как валюту, поэтому большинство товаров можно приобрести только при гривне. При этом предприниматели массово отказываются работать по российским законам.

Поэтому оккупационные администрации приглашают в города предпринимателей из оккупированного Крыма.

Напомним: Ранее российская оккупационная администрация спешила ввести рубль на захваченной Херсонской области до 1 мая, но так и не смогла.

Читайте также: Рублю здесь не место. Может ли Россия вытеснить гривну с оккупированных территорий?