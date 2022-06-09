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Оккупанты на Юге вынуждены пользоваться гривнами, потому что украинцы не принимают рубли

Роман ПетренкоЧетверг, 9 июня 2022, 13:57
Оккупанты на Юге вынуждены пользоваться гривнами, потому что украинцы не принимают рубли
ФОТО иллюстративное: GETTY IMAGES

Жители на оккупированных россиянами территориях продолжают сопротивляться переходу региона в рублевую зону, поэтому оккупанты вынуждены пользоваться гривнами, отмечают в Центре национального сопротивления

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: Несмотря на заявления коллаборантов относительно "Россия здесь навсегда", оккупанты так и не смогли наладить работу администраций и имеют проблемы в финансовом секторе.

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Отмечается, что жители не воспринимают рубли как валюту, поэтому большинство товаров можно приобрести только при гривне. При этом предприниматели массово отказываются работать по российским законам.

Поэтому оккупационные администрации приглашают в города предпринимателей из оккупированного Крыма.

Напомним: Ранее российская оккупационная администрация спешила ввести рубль на захваченной Херсонской области до 1 мая, но так и не смогла.

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Читайте также: Рублю здесь не место. Может ли Россия вытеснить гривну с оккупированных территорий?

Темы: оккупацияРосcиявалютавойна
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