Киев наказал Минск за ракеты по Украине

Киевсовет 9 июня лишил Минск статуса города-побратима, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Источник: Кличко в Telegram, Polsat news

Прямая речь Кличко: "Минск уже вряд ли можно назвать городом-побратимом Киева.

Так что нам ничего не мешало принять решение о лишении такого статуса столицы Беларуси.

Страны, с территории которой летели ракеты в украинские города и поселки и происходило вторжение российских войск в наше государство".

Детали: Тем временем власти Варшавы признали Кличко почетным гражданином города.

Справка: Лукашенко с первой минуты принимает участие в войне. Из Беларуси наступали русские военные и танки, каждую ночь оттуда улетают ракеты.

ВИДЕО ДНЯ

Также Лукашенко неоднократно призывал Зеленского сдаться, а также хотел участвовать в "переговорах" между Украиной и Россией.

Напомним: За участие в войне в Украине белорусам предлагают з/п в $1000-1500 в месяц, а также льготы на обучение в вузах РФ, сообщает разведка.