Киев наказал Минск за ракеты по Украине
Киевсовет 9 июня лишил Минск статуса города-побратима, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Источник: Кличко в Telegram, Polsat news
Прямая речь Кличко: "Минск уже вряд ли можно назвать городом-побратимом Киева.
Так что нам ничего не мешало принять решение о лишении такого статуса столицы Беларуси.
Страны, с территории которой летели ракеты в украинские города и поселки и происходило вторжение российских войск в наше государство".
Детали: Тем временем власти Варшавы признали Кличко почетным гражданином города.
Справка: Лукашенко с первой минуты принимает участие в войне. Из Беларуси наступали русские военные и танки, каждую ночь оттуда улетают ракеты.
Также Лукашенко неоднократно призывал Зеленского сдаться, а также хотел участвовать в "переговорах" между Украиной и Россией.
Напомним: За участие в войне в Украине белорусам предлагают з/п в $1000-1500 в месяц, а также льготы на обучение в вузах РФ, сообщает разведка.