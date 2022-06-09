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Киев наказал Минск за ракеты по Украине

Роман ПетренкоЧетверг, 9 июня 2022, 15:54
Киев наказал Минск за ракеты по Украине
кличко, фото кгга

Киевсовет 9 июня лишил Минск статуса города-побратима, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Источник: Кличко в Telegram, Polsat news

Прямая речь Кличко: "Минск уже вряд ли можно назвать городом-побратимом Киева.

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Так что нам ничего не мешало принять решение о лишении такого статуса столицы Беларуси.

Страны, с территории которой летели ракеты в украинские города и поселки и происходило вторжение российских войск в наше государство".

Детали: Тем временем власти Варшавы признали Кличко почетным гражданином города.

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Справка: Лукашенко с первой минуты принимает участие в войне. Из Беларуси наступали русские военные и танки, каждую ночь оттуда улетают ракеты.

Также Лукашенко неоднократно призывал Зеленского сдаться, а также хотел участвовать в "переговорах" между Украиной и Россией.

Напомним: За участие в войне в Украине белорусам предлагают з/п в $1000-1500 в месяц, а также льготы на обучение в вузах РФ, сообщает разведка.

Темы: Виталий КличкоКГГА
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