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Генсек СЕ осудила смертные приговоры иностранным добровольцам в оккупированном Донецке

"Европейская правда"Четверг, 9 июня 2022, 22:09

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила смертные приговоры псевдосуда в оккупированном Донецке в отношении добровольцев из Британии и Марокко, воевавших за Украину в рядах подразделений ВСУ.

Как сообщает "Европейская правда", её заявление приводит пресс-служба.

"Решительно осуждаю смертные приговоры, оглашенные сегодня в оккупированном украинском Донецке. Смертная казнь - это явление, несовместимое с человеческим достоинством, это бесчеловечное и унижающее достоинство обращение. Смертной казни нет места на европейском континенте", - заявила генсек.

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От имени организации она призвала к уважению общеевропейских принципов прав человека.

Ранее 9 июня российские государственные СМИ сообщили, что двое британских граждан, 28-летний Эйден Аслин и 48-летний Шон Пиннер, предстали перед судом на подконтрольной России территории в Донецке, где их признали виновными в найме и в совершении действий, направленных на захват власти и свержение так называемого конституционного строя непризнанной псевдореспублики "ДНР".

Согласно сообщениям, они были приговорены к смертной казни вместе с гражданином Марокко Сааудуном Брахимом.

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Глава МИД Британии осудила приговоры, отметив, что суд был марионеточным и не имеет никакой легитимности.

В МИД Украины подчеркнули, что все иностранцы, воюющие на украинской территории в составе Вооруженных сил Украины, являются военнослужащими ВСУ и на них распространяется правовой статус комбатантов.

Темы: ЕСДонецквойна
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