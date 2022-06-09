До 20 тысяч убитых: на Западе назвали новые данные о потерях РФ в Украине

Число российских военных, погибших в войне России против Украины, составляет от 15 до 20 тысяч человек.

Об этом чиновник одной из стран Запада на условиях анонимности рассказал в комментарии The Guardian, сообщает "Европейская правда".

"Что касается потерь россиян, наша оценка – между 15 и 20 тысячами погибших. Она изменилась с предыдущего раза, когда мы говорили о более чем 15 тысячах погибших", – сказал собеседник издания.

Он подчеркнул, что в условиях боевых действий дать более точную оценку затруднительно. При этом чиновник отказался называть оценку потерь со стороны Украины.

По оценке Запада, и Украина, и Россия "встали перед той же проблемой" в войне.

"Они ожесточенно воюют уже более 100 дней, и потери – как нелетальные, так и летальные – значительны с обеих сторон. Конечно, они предстанут перед проблемой боевого духа. Но украинцы дерутся за свою родину и вообще имеют хорошо укрепленные позиции, поэтому перед россиянами в этом отношении имеют преимущество", – отметил чиновник.

Как сообщал в четверг Генштаб ВСУ, Россия в захватнической войне в Украине уже потеряла 31700 военных, 1398 танков, 3438 боевых бронированных машин и 711 артиллерийских систем.

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По оценкам западных чиновников, по состоянию на 1 июня потери России в войне с Украиной составили более 15 тысяч погибших и более 40 тысяч раненых.