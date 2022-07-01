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Данилов: Помощи все еще недостаточно, чтобы иметь паритет с РФ

Катерина ТищенкоПятница, 1 июля 2022, 00:00
Алексей Данилов, фото Getty Images

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявляет, что помощи западных партнеров все еще недостаточно для паритета со страной-агрессором в тяжелом вооружении.

Источник: Данилов в Twitter

Дословно: "К сожалению, помощи все еще недостаточно, чтобы у нас был паритет с врагом в тяжелом вооружении. Благодарны всем нашим партнерам и надеемся, что паритет будет достигнут.

Нас ждет очень сложная война, и, кроме нас, нашу страну никто защищать не будет".

Детали: Данилов сообщил, что в четверг состоялось заседание ставки верховного главнокомандующего, где проговаривалась ситуация по всему фронту.

"Самая сложная ситуация в Лисичанске, непростая – возле Изюма", – отметил секретарь СНБО.

Он также заявил, что в среду завершилась проверка Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областей по поводу угрозы из Беларуси. Однако о результатах проверки Данилов не сообщил.

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Что предшествовало: 16 июня секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что президент Владимир Зеленский собрал заседание ставки главнокомандующего по поводу возможной угрозы нового вторжения со стороны Беларуси, на котором поручил провести проверку готовности в четырех областях.

Темы: ДаниловвойнаБеларусь
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