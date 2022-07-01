Ким об эвакуации из прифронтовых районов Николаевщины: Чуть ли не палками выгоняем

Власти Николаевской области призывают эвакуироваться жителей прифронтовых населенных пунктов области, однако многие отказываются.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Мы вывезли оттуда всех, кто этого хотел, а теперь чуть ли не "палками выгоняем" остальных. Они отказываются, подписывают документы об отказе, не хотят уезжать оттуда. Нам приходится туда ездить, привозить еду, уговаривать, чтобы они эвакуировались".

"Возможность их вывезти есть, и предложения от нас тоже есть. У нас достаточно транспорта и людей, которые этим занимаются".

Детали: По словам Кима, возможна эвакуация и в Николаев, и в другие регионы Украины, и за границу.

"Мы перевозим в Николаев, потом службы разбираются, кто куда может уехать. Внутри региона, за пределами региона, у нас есть партнерские отношения с другими областями и странами. Они принимают наших людей и готовы там помогать", – отметил глава ОВА.

Что предшествовало: Утром 1 июля Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны российских оккупантов – по городу было выпущено 12 ракет.

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