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Ким об эвакуации из прифронтовых районов Николаевщины: Чуть ли не палками выгоняем

Катерина ТищенкоПятница, 1 июля 2022, 22:16
Ким об эвакуации из прифронтовых районов Николаевщины: Чуть ли не палками выгоняем
Виталий Ким, фото Радио Свобода

Власти Николаевской области призывают эвакуироваться жителей прифронтовых населенных пунктов области, однако многие отказываются.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Мы вывезли оттуда всех, кто этого хотел, а теперь чуть ли не "палками выгоняем" остальных. Они отказываются, подписывают документы об отказе, не хотят уезжать оттуда. Нам приходится туда ездить, привозить еду, уговаривать, чтобы они эвакуировались".

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"Возможность их вывезти есть, и предложения от нас тоже есть. У нас достаточно транспорта и людей, которые этим занимаются".

Детали: По словам Кима, возможна эвакуация и в Николаев, и в другие регионы Украины, и за границу.

"Мы перевозим в Николаев, потом службы разбираются, кто куда может уехать. Внутри региона, за пределами региона, у нас есть партнерские отношения с другими областями и странами. Они принимают наших людей и готовы там помогать", – отметил глава ОВА.

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Что предшествовало: Утром 1 июля Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны российских оккупантов – по городу было выпущено 12 ракет.

29 июня оккупанты попали в многоэтажку в Николаеве, погибли 8 человек.

Темы: Николаевская областьэвакуациявойна
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