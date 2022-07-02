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Связь между МАГАТЭ и ЗАЭС восстановлена – "Энергоатом"

Ольга ГлущенкоСуббота, 2 июля 2022, 02:10
Фото Энергоатом

В пятницу в НАЭК "Энергоатом" сообщили, что своими усилиями возобновили связь с Международным агентством по атомной энергии для передачи данных ЗАЭС.

Источник: "Энергоатом" в Telegram

Прямая речь: "1 июля 2022 года НАЭК "Энергоатом" собственными усилиями возобновил утраченную связь между Запорожской атомной электростанцией и Международным агентством по атомной энергии".

Детали: В "Энергоатоме" объяснили, что данные ЗАЭС передают МАГАТЭ через оператор связи Vodafone, отключение которого в Энергодаре временно исключило возможность передачи данных.

В НАЭК отмечают, что оккупанты отключили в городе все украинские операторы мобильной связи.

"Несмотря на то, что мобильные сети отечественных операторов до сих пор не работают, Энергоатом возобновил связь между ЗАЭС и МАГАТЭ. Все данные обязательного мониторинга передаются, и Агентство подтвердило их получение", – говорится в сообщении "Энергоатома".

Темы: ЭнергоатомЗАЭСвойнаоккупация
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