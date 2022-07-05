Оккупанты Запорожья перевели школы на российскую программу, заставляют отдавать в них детей – разведка

В Запорожской области оккупанты привезли учителей из России и заставляют родителей отдавать детей в садики и школы с российской учебной программой.

Источник: пресс-служба ГУ разведки МОУ

Дословно: "В Пологовском районе Запорожской области оккупационные власти принуждают граждан Украины отправлять своих детей в школы и детские сады, работающие по российской учебной программе. В них преподают учителя и воспитатели, приехавшие из РФ".

Детали: В случае несогласия родителям угрожают забирать у них детей и отправлять в интернаты. Наказание для родителей – отправка в армию так называемой ДНР для мужчин и общественные работы для женщин.

Что предшествовало: Российские оккупанты планируют организовать так называемые "референдумы" о создании квазиреспублик на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября.