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В Раду внесли законопроект о свободном передвижении военнообязанных по Украине

Алена МазуренкоВторник, 5 июля 2022, 22:06
В Раду внесли законопроект о свободном передвижении военнообязанных по Украине
ФОТО МИНОБОРОНЫ

Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №7522 о свободном перемещении призывников, военнообязанных и резервистов по территории Украины без получения соответствующего разрешения в военкомате.

Источник: сайт парламента, нардепы Дмитрий Черный и Кирилл Нестеренко в Facebook

Детали: Текста законопроекта на сайте Рады еще нет, однако указано, что проект закона был передан на рассмотрение руководства парламента.

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В то же время, Черный опубликовал снимок сравнительной таблицы к законодательной инициативе.

Проектом закона предлагается исключить из законов о порядке выезда призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства в пределах Украины требование о получении соответствующего разрешения в военкомате.

 
ФБ НАРДЕПА ЧЕРНОГО

Нардепы надеются, что этот вопрос удастся решить в Раде уже на этой неделе: "В пятницу или субботу (8-9 июля – ред.)".

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Нестеренко отметил, что закон 1992 года, доставшийся Украине в наследство от Советского Союза, устарел и не работает в XXI веке.

Что предшествовало:  Генштаб напоминил, что закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" от 1992 года содержит норму о том, что в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки.

В связи с этим, согласно первому сообщению, в целях упорядочения учета перемещенных лиц Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины был разработан Порядок предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на военном учете в ТЦК и СП, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что призывники и военнообязанные, которые планируют выезд за пределы своих районов и областей, в военное время должны получать разрешения в территориальных центрах комплектования.

Позднее представитель Главного управления персонала Генерального штаба ВС Украины Александр Хлысь отметил, что для выезда за пределы областей военнообязанные должны получить разрешение в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, в пределах области или столицы и области – этого не нужно.

При этом президент Владимир Зеленский требует разъяснения от Генштаба о порядке получения каких-либо разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов и призвал в дальнейшем не принимать подобных решений без него.

Темы: воинский учетГенштабВооруженные силыВерховная Рада
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