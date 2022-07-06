Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Гайдай: Сдерживаем врага на границе Луганщины и Донетчины

Елена РощинаСреда, 6 июля 2022, 08:57
Фото из Telegram Сергея Гайдая

Украинские бойцы сдерживают российскую армию на границе Луганской и Донецкой областей, россиянам не удалось продвинуться на Донетчину и перерезать дорогу Бахмут – Лисичанск.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

Прямая речь: "Мы сдерживаем врага на границе Луганщины и Донетчины – оккупанты несут значительные потери, в чем признаются сами.

Россияне каждый день получают приказ продвигаться дальше, не всегда его выполняют, потому что потери в личном составе очень значительны.

В этом признаются и пленные, и те, кто общается с населением в Лисичанске и Северодонецке. Только за время штурма Лисичанска у врага тысячи погибших и раненых.

Да, сил и средств у них на порядок больше, но украинская армия лучше подготовлена ​​и мотивирована. Появится больше дальнобойного оружия – преимущество врага в личном составе будет нивелировано".

Детали: Гайдай отметил, что 5 июля россияне хотели продвинуться на Донецкую область, перерезать проходящую через Белогоровку автодорогу Бахмут – Лисичанск, но "снова доложить своему руководству им нечего: под давлением наших бойцов враг вынужден был отойти".

ВИДЕО ДНЯ

"Постепенно оккупанту аукается и несвоевременный подвоз боеприпасов – благодаря точности наших бойцов, которые за последние две недели уничтожили несколько складов на оккупированной территории. Один из них на днях пылал в Кадиевке (бывший Стаханов, оккупированный с 2014 года – ред.)", – добавил глава Луганской ОВА.

Напомним: Луганская область оккупирована практически полностью, последними россияне захватили Северодонецк и Лисичанск.

Британская разведка считает, что после захвата Луганской области россияне сосредоточятся на боях за Донецкую область – и их ближайшей целью будет Славянск.

Институт изучения войны (ISW) полагает, что российские войска готовят наступление на Бахмут и Северск, однако после боев за Лисичанск вряд ли будут иметь успех.

Темы: Луганская областьДонецкая областьДонбассвойна
Главное сегодня

Министрам не удалось уговорить Джонсона уйти в отставку

Западное оружие наконец-то мощно заработало на фронте – Зеленский

Захват Лисичанска стал важным успехом для РФ, но ситуация может скоро измениться – западная разведка

Духовенство УПЦ и ПЦУ согласовало "декларацию взаимопонимания"

ВСУ отразили наступления врага на Бахмутском направлении – сводка Генштаба

Зеленский заверил, что между ним и Генштабом нет недоразумений

Все новости...
Луганская область
Оккупанты хотят присоединить ветровые электростанции Херсонщины к Крыму – ОВА
Шестеро белорусов не вернулись из-под Лисичанска – СМИ
Террорист Пушилин говорит о переброске войск "ДНР" на донецкое направление
Последние новости
00:50
Сутки на Сумщине: Россияне гатили из минометов и "Градов"
00:31
Джонсон уволил своего соратника и эксконкурента за лидерство в Консервативной партии
23:52
"Обострение путлера": РФ хочет обсудить "неонацизм" на Совбезе ООН – Кислица
23:25
фотоВ штаб-квартире НАТО открыли фотовыставку о военных преступлениях РФ в Украине
23:13
Луганская область не оккупирована на 100% - глава ОВА
23:01
Экономические новости 6 июля: банки возвращают рыночный курс на расчеты картой, евро в шаге от паритета с долларом
22:43
В оккупированном Лисичанске осталось до 12 тысяч человек, их судьба тяжела - Верещук
22:37
Министрам не удалось уговорить Джонсона уйти в отставку
22:36
фотоТысячи литовцев провожали Bayraktar, который передадут Украине, беспилотник уже в пути
22:36
Западное оружие наконец-то мощно заработало на фронте – Зеленский
Все новости...