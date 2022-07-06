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Гайдай: Сдерживаем врага на границе Луганщины и Донетчины

Елена РощинаСреда, 6 июля 2022, 08:57
Гайдай: Сдерживаем врага на границе Луганщины и Донетчины
Фото из Telegram Сергея Гайдая

Украинские бойцы сдерживают российскую армию на границе Луганской и Донецкой областей, россиянам не удалось продвинуться на Донетчину и перерезать дорогу Бахмут – Лисичанск.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

Прямая речь: "Мы сдерживаем врага на границе Луганщины и Донетчины – оккупанты несут значительные потери, в чем признаются сами.

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Россияне каждый день получают приказ продвигаться дальше, не всегда его выполняют, потому что потери в личном составе очень значительны.

В этом признаются и пленные, и те, кто общается с населением в Лисичанске и Северодонецке. Только за время штурма Лисичанска у врага тысячи погибших и раненых.

Да, сил и средств у них на порядок больше, но украинская армия лучше подготовлена ​​и мотивирована. Появится больше дальнобойного оружия – преимущество врага в личном составе будет нивелировано".

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Детали: Гайдай отметил, что 5 июля россияне хотели продвинуться на Донецкую область, перерезать проходящую через Белогоровку автодорогу Бахмут – Лисичанск, но "снова доложить своему руководству им нечего: под давлением наших бойцов враг вынужден был отойти".

"Постепенно оккупанту аукается и несвоевременный подвоз боеприпасов – благодаря точности наших бойцов, которые за последние две недели уничтожили несколько складов на оккупированной территории. Один из них на днях пылал в Кадиевке (бывший Стаханов, оккупированный с 2014 года – ред.)", – добавил глава Луганской ОВА.

Напомним: Луганская область оккупирована практически полностью, последними россияне захватили Северодонецк и Лисичанск.

Британская разведка считает, что после захвата Луганской области россияне сосредоточятся на боях за Донецкую область – и их ближайшей целью будет Славянск.

Институт изучения войны (ISW) полагает, что российские войска готовят наступление на Бахмут и Северск, однако после боев за Лисичанск вряд ли будут иметь успех.

Темы: Луганская областьДонецкая областьДонбассвойна
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