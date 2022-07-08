СМИ: Нового премьера Британии выберут в сентябре

В Консервативной партии планируют избрать нового премьер-министра Британии вместо Бориса Джонсона в начале сентября, когда Палата общин вернется с летних каникул.

Источник: депутаты, информированные о планах, в комментарии FT

Детали: Объявление об отставке Бориса Джонсона в четверг спровоцировало внутренний конкурс по избранию нового лидера партии, которого назначит премьер-министром королева. Планы гонки будут утверждены на заседании так называемого "Комитета 1922 года" в понедельник.

Реклама:

Конкурс будет проходить в два этапа. В первом депутаты-консерваторы сократят длинный список кандидатов до двух. После этого состоится кампания среди 100 тысяч членов партии по всей стране, которая определит следующего лидера.

Старшие члены "Комитета 1922 года" хотят завершить парламентский этап конкурса до объявления каникул 21 июля.

Несколько кандидатов уже заявили о своем намерении баллотироваться. Первой была Суэлла Браверман, генеральный прокурор, выступавшая за Brexit. Стив Бейкер, бывший министр и один из самых эффективных организаторов Консервативной партии, сказал, что коллеги-депутаты "умоляли" его баллотироваться на пост лидера, но он не стал официально выдвигать свою кандидатуру.

ВИДЕО ДНЯ

Ожидается, что ряд кандидатов объявят о своем намерении баллотироваться в ближайшие дни. Среди них Лиз Трасс, министр иностранных дел, и канцлер Надим Захави. Бывший канцлер Риши Сунак и бывший министр здравоохранения Саджид Джавид также рассматривают возможность подачи заявок вместе с министром обороны Беном Уоллесом.

Другие менее известные должностные лица, которые, вероятно, объявят о своих предложениях, включают главу специального комитета по иностранным делам Тома Тугендхата, министра торговли Пенни Мордаунт, экс-министра здравоохранения Джереми Ханта.

Букмекеры назвали Уоллеса фаворитом на место Джонсона с коэффициентом 5/2, Сунака – 9/2, Мордаунта – 6/1, Трасс – 8/1.

Напомним: 7 июля Джонсон объявил, что уходит в отставку с поста лидера Консервативной партии, но планирует остаться премьер-министром до избрания нового лидера.