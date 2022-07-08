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Блинкен обратился к России: Украина – не ваша, и зерно не ваше, разблокируйте порты

"Европейская правда"Пятница, 8 июля 2022, 15:40

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на министерской встрече G20 призвал Москву прекратить блокаду экспорта украинского зерна.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на слова одного из чиновников.

"Он прямо обратился в Россию, сказав: "Нашим российским коллегам: Украина - не ваша страна. Ее зерно – не ваше зерно. Почему вы блокируете порты? Вы должны выпустить зерно", - сказал чиновник.

Ранее Лавров подверг критике Запад, заявив, что вместо того, чтобы сосредоточиться на решении глобальных экономических проблем на встрече, министры начали "бешеную критику" России из-за войны в Украине.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, председательствующий на встрече, призвал G20 "найти путь вперед" для решения глобальных вызовов и сказал, что последствия войны, включая рост цен на энергоносители и продовольствие, больше всего ударят по бедным странам.

"Это наша ответственность как можно быстрее прекратить войну и уладить наши разногласия за столом переговоров, а не на поле боя", - сказал Ретно в начале переговоров.

Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила Лаврова в отказе от переговоров после того, как он покинул встречу G20.

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В МИД России сообщили, что Лавров проведет двусторонние переговоры, но не будет участвовать в официальной трапезе и в рабочей сессии во второй половине дня в пятницу.

Примечательно, что до этого министры иностранных дел стран G7 устроили бойкот Лаврову. Они не пришли на ужин со всеми министрами стран-членов G20, организованной хозяйкой встречи Индонезией, а традиционное фото встречи не состоялось из-за присутствия Сергея Лаврова.

Темы: зерноУкраинаРосcия
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