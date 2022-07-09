В Беларуси заметили колонну "КамАЗов" российской армии

В Беларуси по трассе М5 со стороны Минска в направлении Бобруйска заметили движется колонны "КамАЗов" вооруженных сил РФ со знаками "V".

Источник: Беларускі Гаюн

Дословно: "В колонне около 10-и единиц, среди которых: машины связи на базе КамАЗ и тентованные грузовики, некоторые из них тянут генераторы, а на одном прикреплён флаг СССР. У машин камуфляжный окрас, на дверях опознавательный знак "V".

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Детали: Сообщается, что среди номеров машин: OX 7843-43 и 3604 АН-43. Это 43 регион - Южный военный округ РФ.

Один из КамАЗов ВС РФ, которые двигались в колонне по трассе М5, вылетел в кювет.

Некоторые из "КамАЗов" тянули генераторы, а на одном прикреплён флаг СССР.