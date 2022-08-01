Начальник военкомата и офицер полиции погорели на взятке за "отмазывание" от призыва

В Полтавской области правоохранители разоблачили начальника одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки, который за взятки обещал избежать призыва по мобилизации.

Источник: ГБР, Полтавская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере

Детали: К противоправной схеме военнослужащий привлек местного правоохранителя, который стал посредником.

По данным ГБР, стоимость "услуги" составляла 50 тыс. грн.

30 июля правоохранители задержали посредника – капитана полиции – во время передачи части взятки (18 тысяч гривен) от одного из призывников.

Сообщникам доложено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц.

Им грозит лишение свободы до 6 лет.