Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Начальник военкомата и офицер полиции погорели на взятке за "отмазывание" от призыва

Валентина РоманенкоПонедельник, 1 августа 2022, 11:01
Начальник военкомата и офицер полиции погорели на взятке за отмазывание от призыва
фото прокуратуры

В Полтавской области правоохранители разоблачили начальника одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки, который за взятки обещал избежать призыва по мобилизации.

Источник: ГБР, Полтавская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере

Детали: К противоправной схеме военнослужащий привлек местного правоохранителя, который стал посредником.

Реклама:

По данным ГБР, стоимость "услуги" составляла 50 тыс. грн.

30 июля правоохранители задержали посредника – капитана полиции – во время передачи части взятки (18 тысяч гривен) от одного из призывников.

 

Сообщникам доложено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц.

ВИДЕО ДНЯ

Им грозит лишение свободы до 6 лет.

Темы: взяткаПолтавская областьГБРпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
взятка
В Киеве разоблачена работница ВВК, которая получила от призывника 2 000 долларов
Отключили воду и требовали взятку: в Киеве разоблачили служащего "Киевводоканала"
Правоохранитель из Хмельницкой области за $2500 обещал "порешать" с мобилизацией
Последние новости
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
Все новости...
Реклама: