Начальник военкомата и офицер полиции погорели на взятке за "отмазывание" от призыва
В Полтавской области правоохранители разоблачили начальника одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки, который за взятки обещал избежать призыва по мобилизации.
Источник: ГБР, Полтавская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере
Детали: К противоправной схеме военнослужащий привлек местного правоохранителя, который стал посредником.
По данным ГБР, стоимость "услуги" составляла 50 тыс. грн.
30 июля правоохранители задержали посредника – капитана полиции – во время передачи части взятки (18 тысяч гривен) от одного из призывников.
Сообщникам доложено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц.
Им грозит лишение свободы до 6 лет.