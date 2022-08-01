Пострадали беременная женщина и пенсионерка: новые подробности обстрела Днепропетровщины

В результате ночного артобстрела Днепропетровщины пострадала беременная женщина, которая находится в больнице в тяжелом состоянии, а также пенсионерка.

Источник: ГСЧС в Telegram и Днепропетровская областная прокуратура в Telegram

Дословно прокуратура: "Военнослужащие страны-агрессора совершили артиллерийский обстрел из реактивных систем залпового огня по г. Марганец и пгт Красногригорьевка на Днепропетровщине. В результате обстрела ранены двое гражданских, одна из них – беременная женщина, в тяжелом состоянии доставлена ​​в больницу".

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Детали: Спасатели сообщают о тяжелораненой 31-летней женщине в Маганце. Также в одном из поврежденных домов находились шестеро детей в возрасте от 2 до 12 лет, которые остались невредимы. Во время обстрела Красногригорьевки также получила осколочные ранения 69-летняя женщина. Она проходит лечение дома.

Всего в результате ночного обстрела повреждены 28 частных домов, 16 хозяйственных построек, 7 автомобилей, газопровод низкого давления и линии электропередач.

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