Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Пострадали беременная женщина и пенсионерка: новые подробности обстрела Днепропетровщины

"Украинская правда"Понедельник, 1 августа 2022, 17:19
Поврежденный дом на Днепропетровщине, ГСЧС

В результате ночного артобстрела Днепропетровщины пострадала беременная женщина, которая находится в больнице в тяжелом состоянии, а также пенсионерка.

Источник: ГСЧС в Telegram и Днепропетровская областная прокуратура в Telegram

Дословно прокуратура: "Военнослужащие страны-агрессора совершили артиллерийский обстрел из реактивных систем залпового огня по г. Марганец и пгт Красногригорьевка на Днепропетровщине. В результате обстрела ранены двое гражданских, одна из них – беременная женщина, в тяжелом состоянии доставлена ​​в больницу".

Детали: Спасатели сообщают о тяжелораненой 31-летней женщине в Маганце. Также в одном из поврежденных домов находились шестеро детей в возрасте от 2 до 12 лет, которые остались невредимы. Во время обстрела Красногригорьевки также получила осколочные ранения 69-летняя женщина. Она проходит лечение дома.

Всего в результате ночного обстрела повреждены 28 частных домов, 16 хозяйственных построек, 7 автомобилей, газопровод низкого давления и линии электропередач.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Днепропетровская областьвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

обновленоСША убили лидера "Аль-Каиды"

Зеленский попросил Макрона помочь разблокировать 8 млрд евро макрофина Украине

Трамп заявил, что во избежание войны Украина должна была отказаться от Крыма и НАТО

Белый дом раскрыл подробности нового пакета военной помощи Украине

Зеленский поручил проверить, правильно ли вручают повестки

Генпрокурор: Одна из версий следствия по гибели Вадатурского – целенаправленное убийство

Все новости...
Днепропетровская область
На Днепропетровщине вражеская ракета разбила колею, движение поездов остановлено
Россияне обстреляли жилые кварталы на Днепропетровщине – ранены две женщины
Россияне в очередной раз обстреляли Никополь
Последние новости
02:34
США: РФ использует ЗАЭС как военную базу для обстрела украинцев
01:46
Оперативное командование: ВСУ уничтожили российский ЗРК
00:50
обновленоСША убили лидера "Аль-Каиды"
00:31
Сумщина: Россияне обстреляли три громады, обошлось без жертв
23:45
У границы Финляндии и РФ появилось напоминание для россиян о войне в Украине
23:22
"Я часто оказывалась в гуще боя". Фронтовые истории боевой медикини
23:13
На границе Сербии и Косово исчезли все баррикады и возобновилось движение
22:54
Зеленский попросил Макрона помочь разблокировать 8 млрд евро макрофина Украине
22:41
Трамп заявил, что во избежание войны Украина должна была отказаться от Крыма и НАТО
22:35
Зеленский: Реакция на аннексию Крыма была слабой, поэтому российская агрессия разрослась
Все новости...