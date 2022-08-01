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"ВСУ – сильнейшая армия в мире, батальоны россиян кладут" - оккупант в перехваченном СБУ разговоре

Валентина РоманенкоПонедельник, 1 августа 2022, 17:45

Служба безопасности Украины отмечает, что украинские воины "кладут" врага "целыми батальонами" и захватчики способны наступать только ценой безумных потерь.

Источник: новый телефонный разговор оккупантов, перехваченный СБУ

Детали: По данным спецслужбы, мобилизованный в ряды российских оккупационных войск житель временно оккупированного Донецка говорит матери, что украинская армия самая сильная в мире.

На возражение женщины, насмотревшейся российской пропаганды, просто спрашивает, видела ли она данные по потерям, и уверяет, что жителей на оккупированных территориях "кормят сказками".

По словам мобилизованного, россияне если и продвигаются, то за счет огромных потерь.

Дословно оккупант: "Украинская армия – это самая сильная армия во всем мире… Они даже ваших россиян не боятся, су*а, никого...

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А даже если продвигается наша (армия – прим.), это очень с большими потерями. Очень большими, очень-очень-очень! Ху*рят на раз-два, я тебе говорю. У нас полк там въ*бали. Батальоны ложатся....".

Дословно СБУ: "Да, украинские защитники хорошо знают свою работу и методически сметают с нашей земли "вторую армию в мире".

Для россиян, кто не хочет вернуться домой в мешке, СБУ напоминает о горячей телефонной линии 2402. Позвонив на нее, можно сдаться в плен и сохранить свою жизнь".

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Темы: СБУвойна
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