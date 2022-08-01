Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский попросил Макрона помочь разблокировать 8 млрд евро макрофина Украине

"Европейская правда"Понедельник, 1 августа 2022, 22:54
Зеленский попросил Макрона помочь разблокировать 8 млрд евро макрофина Украине
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон, фото Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в понедельник попросил его помочь с разблокированием макрофинансовой помощи, которую должен предоставить ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский заявил в видеообращении в понедельник.

"Я попросил господина президента (Макрона) помочь нам разблокировать макрофин, который затормозился в Европе. Хочу напомнить всем лидерам, что это 9 миллиардов евро. Это не мелочи для нас, а важные социальные вещи – это наши пенсии, это наши заработные платы, поддержка для переселенцев, и потому мы ожидаем соответствующих решений конкретных государственных деятелей", – сказал он.

Реклама:

Отметим, что в официальном сообщении о беседе президентов Украины и Франции об этом не упоминалось.

Ранее в понедельник представительница Европейской комиссии Арианна Подеста заявила, что у Европейского Союза нет средств, чтобы обеспечить второй транш макрофинансовой помощи Украине в размере 8 миллиардов евро.

"Сейчас, согласно нынешнему многолетнему бюджетному планированию, нет доступных ресурсов для создания подушки безопасности. Учитывая это, мы рассматриваем альтернативные решения, в частности использование гарантий со стороны государств-членов", – отметила она.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, Европейский совет по итогам саммита 24 июня принял решение оказать Украине макрофинансовую помощь в размере девяти миллиардов евро.

7 июля Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии о выделении первого транша в размере 1 млрд евро, а 12 июля такое решение принял Совет Европейского Союза. Первый транш в размере 500 миллионов евро пришел в понедельник, второй ожидается во вторник.

Темы: ЗеленскийМакронденьгиЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
Зеленский
Еще два судна успешно прошли по временному "зерновому коридору" – Зеленский
Зеленский: Мы защитили Одессу от уничтожения и вернем ей безопасность
Зеленский: Не будет многолетнего "как всегда" в отношении тех, кто ставил себя выше закона
Последние новости
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
Все новости...
Реклама: