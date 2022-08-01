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Зеленский попросил Макрона помочь разблокировать 8 млрд евро макрофина Украине

"Европейская правда"Понедельник, 1 августа 2022, 22:54
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон, фото Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в понедельник попросил его помочь с разблокированием макрофинансовой помощи, которую должен предоставить ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский заявил в видеообращении в понедельник.

"Я попросил господина президента (Макрона) помочь нам разблокировать макрофин, который затормозился в Европе. Хочу напомнить всем лидерам, что это 9 миллиардов евро. Это не мелочи для нас, а важные социальные вещи – это наши пенсии, это наши заработные платы, поддержка для переселенцев, и потому мы ожидаем соответствующих решений конкретных государственных деятелей", – сказал он.

Отметим, что в официальном сообщении о беседе президентов Украины и Франции об этом не упоминалось.

Ранее в понедельник представительница Европейской комиссии Арианна Подеста заявила, что у Европейского Союза нет средств, чтобы обеспечить второй транш макрофинансовой помощи Украине в размере 8 миллиардов евро.

"Сейчас, согласно нынешнему многолетнему бюджетному планированию, нет доступных ресурсов для создания подушки безопасности. Учитывая это, мы рассматриваем альтернативные решения, в частности использование гарантий со стороны государств-членов", – отметила она.

Напомним, Европейский совет по итогам саммита 24 июня принял решение оказать Украине макрофинансовую помощь в размере девяти миллиардов евро.

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7 июля Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии о выделении первого транша в размере 1 млрд евро, а 12 июля такое решение принял Совет Европейского Союза. Первый транш в размере 500 миллионов евро пришел в понедельник, второй ожидается во вторник.

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Темы: ЗеленскийМакронденьгиЕС
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