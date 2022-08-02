Ким предположил, что Вадатурский погиб случайно
Губернатор Николаевской области Виталий Ким заявил, что Алексей Вадатурский мог погибнуть случайно, ведь на месте его дома, куда прилетел российский снаряд, ранее находилась военная часть.
Источник: Ким на брифинге в медиацентре "Украина - Укринформ" 2 августа
Прямая речь: "Что касается обстрела дома Героя Украины Вадатурского, пока комментировать рано, потому что идет следствие. Мое мнение, что попадание в его дом было осуществлено ракетой С-300, она недостаточно точна. На следующий день рядом прилетело еще несколько ракет. Думаю, это происходило потому, что раньше здесь была военная часть.
Предыстория:
- Алексей Вадатурский был главой компании Нибулон – украинского зернового гиганта. Он погиб во время российских бомбардировок Николаева в ночь с субботы на воскресенье, 31 июля.
Офис генпрокурора не исключает, что гибель украинского бизнесмена Алексея Вадатурского от российского снаряда могла быть целенаправленным убийством – такова одна из версий следствия.