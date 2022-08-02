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Ким предположил, что Вадатурский погиб случайно

"Украинская правда"Вторник, 2 августа 2022, 13:10
Герой Украины и бизнесмен Алексей Вадатурский, фото с Facebook Вадатурского

Губернатор Николаевской области Виталий Ким заявил, что Алексей Вадатурский мог погибнуть случайно, ведь на месте его дома, куда прилетел российский снаряд, ранее находилась военная часть.

Источник: Ким на брифинге в медиацентре "Украина - Укринформ" 2 августа

Прямая речь: "Что касается обстрела дома Героя Украины Вадатурского, пока комментировать рано, потому что идет следствие. Мое мнение, что попадание в его дом было осуществлено ракетой С-300, она недостаточно точна. На следующий день рядом прилетело еще несколько ракет. Думаю, это происходило потому, что раньше здесь была военная часть.

Предыстория:

  • Алексей Вадатурский был главой компании Нибулон – украинского зернового гиганта. Он погиб во время российских бомбардировок Николаева в ночь с субботы на воскресенье, 31 июля.

Офис генпрокурора не исключает, что гибель украинского бизнесмена Алексея Вадатурского от российского снаряда могла быть целенаправленным убийством – такова одна из версий следствия.

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Темы: война
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