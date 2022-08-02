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Помогали бежать за границу призывникам: СБУ схватила дельцов в трех регионах

"Украинская правда"Вторник, 2 августа 2022, 13:28
Помогали бежать за границу призывникам: СБУ схватила дельцов в трех регионах
фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины схватила в Киеве, Львове и Николаевской области дельцов, которые за деньги вывозили призывников за границу, в преступной схеме был задействован и помощник нардепа от запрещенной ОПЗЖ.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Служба безопасности Украины установила нескольких злоумышленников, которые помогали мужчинам призывного возраста выезжать из Украины без законных на то оснований. Стоимость их "услуг" колебалась от $4 до $15 тыс., в зависимости от региона и от степени риска для "заказчика".

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Детали: В Николаевской области организатором незаконного выезда оказался местный житель, действовавший в сговоре с гражданином Молдовы. "Услуги" оценивал в 6 тыс. Задержали его и "группу сопровождения".

 

В Киеве был задержан бывший помощник нардепа от ОПЗЖ. Работая в медучреждении системы КГГА, он способствовал в изготовлении справок для освобождения военнообязанных от службы в ВСУ. Также обещал пересечь границу. Свои "услуги" делец оценивал в 15,2 тыс.

Местный житель Львова также наладил схему изготовления за $4 тыс. поддельных документов о непригодности к службе в армии. Но преступник "погорел" на первом же заказе и был задержан.

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Что предшествовало: 30 июля Служба безопасности задержала киевлянина, незаконно переправлявшего через государственную границу мужчин, которые подлежат под мобилизацию в военное время. По данным оперативников, услугами дельца воспользовались почти два десятка граждан.

Темы: войнаСБУпризыв
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