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Допомагали тікати за кордон призовникам: СБУ схопила ділків у трьох регіонах

"Українська правда"Вівторок, 2 серпня 2022, 13:28
Допомагали тікати за кордон призовникам: СБУ схопила ділків у трьох регіонах
Фото: пресслужба СБУ

Служба безпеки України схопила у Києві, Львові та на Миколаївщині ділків, які за гроші вивозили призовників за кордон, у злочинній схемі був задіяний й помічник нардепа від забороненої ОПЗЖ.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Служба безпеки України встановила кількох зловмисників, які допомагали чоловікам призовного віку виїжджати з України без законних на це підстав. Вартість їхніх "послуг" коливалася від $4 до понад $15 тис., залежно від регіону та від ступеня ризику для "замовника".

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Деталі: На Миколаївщині організатором незаконного виїзду виявився місцевий мешканець, який діяв у змові з громадянином Молдови. "Послуги" оцінював у 6 тис. Затримали його та "групу супроводу".

 

У Києві був затриманий колишній помічник нардепа від ОПЗЖ. Працюючи в медзакладі системи КМДА, він сприяв у виготовленні довідок для звільнення військовозобов’язаних від служби у ЗСУ. Також обіцяв перетнути кордон. Свої "послуги" ділок оцінював у 15,2 тис.

Місцевий мешканець Львова також налагодив схему виготовлення за $4 тис. підроблених документів про непридатність до служби у війську. Але злочинець "погорів" на першому ж замовленні та був затриманий.

ВІДЕО ДНЯ
 

Що було раніше: 30 липня Служба безпеки затримала киянина, який незаконно переправляв через державний кордон чоловіків, які підлягають під мобілізацію у військовий час. За даними оперативників, послугами ділка скористалися майже два десятки громадян. 

Теми: війнаСБУпризов
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