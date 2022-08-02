Экс-лидер оппозиции Британии призвал прекратить вооружать Украину

Бывший лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин призвал западные страны прекратить вооружать Украину.

Об этом говорится в публикации The Guardian, пишет "Европейская правда".

"Влияние оружия не приведет к решению, оно лишь продолжит и усилит эту войну. Нас могут ждать годы и годы войны в Украине", - сказал он в интервью Al Mayadeen, бейрутскому телеканалу, транслирующему пророссийские репортажи после вторжения России в Украину.

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"Что меня разочаровывает, так это то, что почти никто из мировых лидеров не использует слово "мир"; они всегда используют язык большей войны и более воинственной войны. Эта война губительна для народа Украины, для народа России, для безопасности всего мира, и потому для мира нужно приложить гораздо больше усилий", - добавил Корбин.

Он призвал к более важной роли ООН для завершения войны и предложил привлечь другие международные органы, такие как Африканский Союз или Лига арабских государств, если ООН не сможет помочь договориться о прекращении огня.

Напомним, министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, претендующая заменить премьер-министра Бориса Джонсона на посту лидера Консервативной партии, заявила, что станет "самым большим другом" Украины, если победит на выборах за должность лидера консерваторов.

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