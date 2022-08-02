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Экс-лидер оппозиции Британии призвал прекратить вооружать Украину

"Европейская правда"Вторник, 2 августа 2022, 17:44

Бывший лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин призвал западные страны прекратить вооружать Украину.

Об этом говорится в публикации The Guardian, пишет "Европейская правда".

"Влияние оружия не приведет к решению, оно лишь продолжит и усилит эту войну. Нас могут ждать годы и годы войны в Украине", - сказал он в интервью Al Mayadeen, бейрутскому телеканалу, транслирующему пророссийские репортажи после вторжения России в Украину.

"Что меня разочаровывает, так это то, что почти никто из мировых лидеров не использует слово "мир"; они всегда используют язык большей войны и более воинственной войны. Эта война губительна для народа Украины, для народа России, для безопасности всего мира, и потому для мира нужно приложить гораздо больше усилий", - добавил Корбин.

Он призвал к более важной роли ООН для завершения войны и предложил привлечь другие международные органы, такие как Африканский Союз или Лига арабских государств, если ООН не сможет помочь договориться о прекращении огня.

Напомним, министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, претендующая заменить премьер-министра Бориса Джонсона на посту лидера Консервативной партии, заявила, что станет "самым большим другом" Украины, если победит на выборах за должность лидера консерваторов.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее выразил обеспокоенность, что новый премьер-министр Великобритании может уменьшить поддержку Украины в противовес Борису Джонсону.

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Темы: ВеликобританияУкраинаоружие
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