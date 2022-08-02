Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Экс-лидер оппозиции Британии призвал прекратить вооружать Украину

"Европейская правда"Вторник, 2 августа 2022, 17:44

Бывший лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин призвал западные страны прекратить вооружать Украину.

Об этом говорится в публикации The Guardian, пишет "Европейская правда".

"Влияние оружия не приведет к решению, оно лишь продолжит и усилит эту войну. Нас могут ждать годы и годы войны в Украине", - сказал он в интервью Al Mayadeen, бейрутскому телеканалу, транслирующему пророссийские репортажи после вторжения России в Украину.

Реклама:

"Что меня разочаровывает, так это то, что почти никто из мировых лидеров не использует слово "мир"; они всегда используют язык большей войны и более воинственной войны. Эта война губительна для народа Украины, для народа России, для безопасности всего мира, и потому для мира нужно приложить гораздо больше усилий", - добавил Корбин.

Он призвал к более важной роли ООН для завершения войны и предложил привлечь другие международные органы, такие как Африканский Союз или Лига арабских государств, если ООН не сможет помочь договориться о прекращении огня.

Напомним, министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, претендующая заменить премьер-министра Бориса Джонсона на посту лидера Консервативной партии, заявила, что станет "самым большим другом" Украины, если победит на выборах за должность лидера консерваторов.

ВИДЕО ДНЯ

Президент Украины Владимир Зеленский ранее выразил обеспокоенность, что новый премьер-министр Великобритании может уменьшить поддержку Украины в противовес Борису Джонсону.

Темы: ВеликобританияУкраинаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Великобритания
В аримии РФ много дезертиров и "отказников" – разведка Британии
Разведка Британии: В РФ не хватает желающих идти в армию, несмотря на зарплату и привилегии
Россия могла отменить учения "Запад" из-за недостатка солдат и техники − Британская разведка
Последние новости
09:24
По всей Украине воздушная тревога: в России взлетел МиГ
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
Все новости...
Реклама: