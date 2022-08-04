Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Сенат США поддержал вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Ольга ГлущенкоЧетверг, 4 августа 2022, 02:45
фото: Getty Images

В среду Сенат Штатов проголосовал за расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции.

Источник: Reuters

Детали: Более двух третей Сената США одобрили в среду вступление Финляндии и Швеции в НАТО, что является самым значительным расширением альянса из 30 членов с 1990-х годов, когда он сталкивается с последствиями вторжения России в Украину.

Результат голосования был 74 против 1 и легко превзошел большинство в две трети из 67 голосов, необходимых для поддержания ратификации документов о вступлении обеих стран.

Предыстория:

  • Финляндия и Швеция в штаб-квартире НАТО в Брюсселе официально подали заявки на вступление в НАТО.
  • Две трети стран, входящих в Организацию Североатлантического договора, приняли протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ФинляндияШвецияНАТОСША
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Зеленский собирал Ставку верховного главнокомандующего

видеоВ центре Донецка прилетело на похороны командующей оккупантов, в ОП говорят: ударили по себе

фотоТорецк: россияне попали в остановку, много погибших

видеоНаев: Враг на Киевском направлении больше не пройдет, мы все проанализировали

В ОП назвали 4 составляющих для переговоров с Россией

Кучма: Не надо рассчитывать, что Путин вот-вот умрет или что война закончится скоро

Все новости...
Финляндия
У границы Финляндии и РФ появилось напоминание для россиян о войне в Украине
У российского генконсульства в Финляндии забрали церковь из-за войны в Украине
Две трети НАТО ратифицировали протоколы о вступлении Швеции и Финляндии.
Последние новости
13:47
Шустеру не запрещали въезд в Украину - источник
13:44
Полиция Вены встала на защиту участия пропагандистов РФ в семинаре для полицейских о войне в Украине
13:37
В школьной программе оставят произведения Гоголя, Булгакова и Ильфа и Петрова – МОН
13:36
фотоНовая волна "минирований": в городах Украины эвакуируют людей с вокзалов и рынков
13:33
инфографикаОбязательная эвакуация из Донетчины: власть подсказала алгоритм действий
13:28
ЕС выделил 16 млн евро для помощи жертвам сексуального насилия в Украине
13:28
Как морпехи пешком вышли из осажденного Мариуполя
12:53
Еленовка: ООН хочет запустить миссию для выяснения обстоятельств убийства защитников
12:51
Минцифры планирует подключить интернет во все школы с бомбоубежищами до 1 сентября
12:50
Зеленский хочет поговорить с Китаем: Пекин имеет рычаги влияния на Путина
Все новости...