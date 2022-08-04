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Сенат США поддержал вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Ольга ГлущенкоЧетверг, 4 августа 2022, 02:45
Сенат США поддержал вступление Финляндии и Швеции в НАТО
фото: Getty Images

В среду Сенат Штатов проголосовал за расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции.

Источник: Reuters

Детали: Более двух третей Сената США одобрили в среду вступление Финляндии и Швеции в НАТО, что является самым значительным расширением альянса из 30 членов с 1990-х годов, когда он сталкивается с последствиями вторжения России в Украину.

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Результат голосования был 74 против 1 и легко превзошел большинство в две трети из 67 голосов, необходимых для поддержания ратификации документов о вступлении обеих стран.

Предыстория:

  • Финляндия и Швеция в штаб-квартире НАТО в Брюсселе официально подали заявки на вступление в НАТО.
  • Две трети стран, входящих в Организацию Североатлантического договора, приняли протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.

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Темы: ФинляндияШвецияНАТОСША
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