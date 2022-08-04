Сенат США поддержал вступление Финляндии и Швеции в НАТО

В среду Сенат Штатов проголосовал за расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции.

Источник: Reuters

Детали: Более двух третей Сената США одобрили в среду вступление Финляндии и Швеции в НАТО, что является самым значительным расширением альянса из 30 членов с 1990-х годов, когда он сталкивается с последствиями вторжения России в Украину.

Результат голосования был 74 против 1 и легко превзошел большинство в две трети из 67 голосов, необходимых для поддержания ратификации документов о вступлении обеих стран.

Предыстория: