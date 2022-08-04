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Разведка Британии: РФ установила специальные отражатели у мостов под Херсоном

"Европейская правда"Четверг, 4 августа 2022, 09:48
Разведка Британии: РФ установила специальные отражатели у мостов под Херсоном
Скриншот с google.maps

Россия разместила специальное оборудование у поврежденных ключевых мостов под Херсоном, пытаясь предотвратить дальнейшие удары ВСУ по своим переправам.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре британской разведки о войне в Украине, опубликованном 4 августа.

"Российские силы почти наверняка установили пирамидальные радиолокационные отражатели в воде рядом с недавно поврежденными Антоновским мостом и железнодорожным мостом, оба из которых пересекают Днепр под Херсоном... Это подчеркивает, что РФ чувствует угрозу от более дальнобойных и точных систем, которые предоставляет (Украине) Запад", – отмечает разведка.

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В обзоре пишут также, что ВСУ продолжают бить по российским командным пунктам, логистическим базам и складам с боеприпасами и это, скорее всего, повлияет на способность сил РФ вовремя подвозить все необходимое и усложнит работу их подразделений обеспечения.

Упоминают также прибытие в Турцию первого зерновоза, вышедшего из порта Одессы согласно Стамбульским договоренностям.

"Успех этого транзита почти наверняка приведет к более частому движению судов в обоих направлениях. Но преодоление того отставания (экспорта), которое произошло из-за блокады еще с февраля 2022 года, будет оставаться логистическим вызовом", – добавляют в обзоре.

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В обзоре за 3 августа разведка сообщала, что удар ВСУ по российскому эшелону с боеприпасами на Херсонщине, скорее всего, серьезно повредил железнодорожную ветку, соединяющую Херсон с Крымом.

Темы: ХерсонХерсонская областьвойнаразведка
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