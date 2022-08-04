В Берлине разразился склад с боеприпасами, начался пожар в лесу

Пожар разгорелся в лесу Грюневальд в Берлине утром в четверг после взрыва на полицейском складе боеприпасов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Пожарная служба Берлина сообщила о пожаре в Twitter, отметив, что "в настоящее время в Грюневальде продолжается пожар и происходят взрывы".

Угроза дальнейших взрывов и разлета обломков означала, что пожарные не могли систематически тушить огонь, а персонал был вынужден держаться на расстоянии километра от пламени.

"Ситуация опасная", - сказал Томас Кирштайн из пожарного департамента, призывая жителей держаться подальше от леса. Пожарная служба вызвала подкрепление, включая военных профессионалов.

Огонь непосредственно не угрожал домам, хотя чиновники предупредили, что ожидаемые в четверг сухие условия и чрезвычайная жара означают, что огонь может распространиться. Однако пожарные сообщили, что не допустят повреждения имущества.

Национальный железнодорожный оператор Deutsche Bahn сообщил, что огонь нарушил движение местных и междугородных поездов.

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По данным местной службы дорожного движения, участок автобана между Испанской аллеей и Хюттенвегом также был закрыт по обоим направлениям, как и две меньшие улицы. Пожарные службы заявили, что, вероятно, участок дороги, известный как AVUS, останется закрытым до конца дня четверга.

Спикер полиции сказал, что пока неясно, как именно произошли взрывы. Это место используется для хранения и проведения контролируемых взрывов оружия и боеприпасов и охраняется подразделениями берлинской полиции по утилизации оружия.