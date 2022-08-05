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Белорусский суд признал "экстремистскими" стикеры с Лукашенко

"Украинская правда"Пятница, 5 августа 2022, 12:53
Стикерпаки с Лукашенко, скрин euroradio.fm

В Беларуси стикерпаки с названиями "Luka" и "Sasha 3%" признали экстремистскими материалами. 

Источник: Euroradio, Zerkalo.io со ссылкой на Мининформ Беларуси

Детали: Центральный районный суд Минска объявил "экстремистскими" стикерпаки для Telegram "Саша 3%" и "Luka", посвященные самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко.

 

Справка: В 2020 году накануне президентских выборов в Беларуси появился мем "Саша 3%", так как, по данным соцопросов, Лукашенко должен был набрать всего 3%.

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Темы: Беларусь
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