Белорусский суд признал "экстремистскими" стикеры с Лукашенко

В Беларуси стикерпаки с названиями "Luka" и "Sasha 3%" признали экстремистскими материалами.

Источник: Euroradio, Zerkalo.io со ссылкой на Мининформ Беларуси

Детали: Центральный районный суд Минска объявил "экстремистскими" стикерпаки для Telegram "Саша 3%" и "Luka", посвященные самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко.

Справка: В 2020 году накануне президентских выборов в Беларуси появился мем "Саша 3%", так как, по данным соцопросов, Лукашенко должен был набрать всего 3%.