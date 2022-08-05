На Донетчине артиллеристы уничтожили две САУ "Акация" оккупантов

В Донецкой области две артиллерийские бригады Вооруженных сил Украины уничтожили две САУ "Акация" российских захватчиков.

Источник: артиллерийская бригада в Facebook

Дословно: "Наша прекрасная украинская земля в Донецкой области, с которой успешно выжгли две САУ 2С3 "Акация".

Детали: Уничтожили вражеские САУ 43 отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясило и 26 артиллерийская бригада им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича

Что предшествовало: По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки были уничтожены 4 единицы вражеских артиллерийских систем, а с начала российской агрессии – 950.