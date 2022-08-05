На Донетчине артиллеристы уничтожили две САУ "Акация" оккупантов
Пятница, 5 августа 2022, 13:59
В Донецкой области две артиллерийские бригады Вооруженных сил Украины уничтожили две САУ "Акация" российских захватчиков.
Источник: артиллерийская бригада в Facebook
Дословно: "Наша прекрасная украинская земля в Донецкой области, с которой успешно выжгли две САУ 2С3 "Акация".
Детали: Уничтожили вражеские САУ 43 отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясило и 26 артиллерийская бригада им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича
Что предшествовало: По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки были уничтожены 4 единицы вражеских артиллерийских систем, а с начала российской агрессии – 950.
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