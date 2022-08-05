Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Донетчине артиллеристы уничтожили две САУ "Акация" оккупантов

"Украинская правда"Пятница, 5 августа 2022, 13:59
На Донетчине артиллеристы уничтожили две САУ Акация оккупантов
Фото: 43 отдельная артиллерийская бригада

В Донецкой области две артиллерийские бригады Вооруженных сил Украины уничтожили две САУ "Акация" российских захватчиков.

Источник: артиллерийская бригада в Facebook

Дословно: "Наша прекрасная украинская земля в Донецкой области, с которой успешно выжгли две САУ 2С3 "Акация".

Реклама:
 

Детали: Уничтожили вражеские САУ 43 отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясило и 26 артиллерийская бригада им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича

Что предшествовало: По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки были уничтожены 4 единицы вражеских артиллерийских систем, а с начала российской агрессии – 950.

Темы: войнаУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
война
Россияне в Угледаре попали в многоэтажку: убиты два человека, еще двое ранены
Россияне обстреливали Никопольский район: 4 пострадавших, есть разрушения
В результате обстрела Сумщины погиб полицейский, ранены дети
Последние новости
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
10:45
Нацполиция против идеи разрешить им раздавать повестки
10:43
фотоГражданское судно подорвалось на российской мине в Черном море
10:36
Из-за непогоды без света 50 населенных пунктов в 4 областях – "Укрэнерго"
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
10:00
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США запрет Трампу быть кандидатом на выборах
09:51
Глава Нацполиции о мобилизации правоохранителей: Уже максимально задействованы
Все новости...
Реклама: