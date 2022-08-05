Наркоман, офицер и "потомок казаков": Азов показал новых пленных оккупантов

Подразделение сил специальных операций "Азов" взяло в плен пять российских оккупантов.

Источник: основатель-первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий в Telegram

Прямая речь: "Новая пятерка пленных от ССО "Азов". Среди них: наркоман, офицер, осетин, "потомок казаков" с Кубани и мобилизованный "деэнер".

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Обратите внимание: эти животные живы, не избиты, не искалечены. Они будут хорошо есть и хорошо спать, их будут лечить украинские врачи, пока они будут ждать обмена.

Это кодекс чести солдата, обязательный для "азовца", с какой бы мразью ты ни имел дело - достойно обращаться с пленным. Мы не нарушаем его даже после массового убийства наших братьев в Еленовке.

Потому что мы – "Азов", потому что мы – воины, а не стая собак, как наш враг".

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Детали: Билецкий подчеркнул, что кроме этого это фонд для обмена украинских собратьев по оружию.

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