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Наркоман, офіцер та "потомок казаков": Азов показав нових полонених окупантів

Валентина РоманенкоП'ятниця, 5 серпня 2022, 15:54
Наркоман, офіцер та потомок казаков: Азов показав нових полонених окупантів
фото "Азов"

Підрозділ сил спеціальних операцій "Азов" взяв у полон п'ять російських окупантів.

Джерело: засновник-перший командир полку "Азов" Андрій Білецький в Telegram

Пряма мова: "Нова п’ятірка полонених від ССО "Азов". Серед них: наркоман, офіцер, осетин, "потомок казаков" з Кубані та мобілізований "денер".

Зверніть увагу: ці тварини живі, не побиті, не покалічені. Вони будуть добре їсти і добре спати, їх будуть лікувати українські лікарі, поки вони чекатимуть на обмін.

Це кодекс честі солдата, обов’язковий для "азовця", з якою б мраззю ти не мав справу – гідно поводитися з полоненим. Ми не порушуємо його навіть після масового вбивства наших братів на Оленівці.

Тому що ми – "Азов", тому що ми – воїни, а не зграя собак, як наш ворог".

Деталі: Білецький наголосив, що крім цього, це фонд для обміну українських побратимів.

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Передісторія:

  • 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колоніїв Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих. 
  • У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера"за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
  • ЗСУ, Міноборони, СБУ та омбудсмен України вимагають, аби ООН та МКЧХ, які виступали гарантами життя та здоров'я українських бійців, направили своїх представників до колонії. 

Теми: Азов війна
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