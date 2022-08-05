Наркоман, офіцер та "потомок казаков": Азов показав нових полонених окупантів

Підрозділ сил спеціальних операцій "Азов" взяв у полон п'ять російських окупантів.

Джерело: засновник-перший командир полку "Азов" Андрій Білецький в Telegram

Пряма мова: "Нова п’ятірка полонених від ССО "Азов". Серед них: наркоман, офіцер, осетин, "потомок казаков" з Кубані та мобілізований "денер".



Зверніть увагу: ці тварини живі, не побиті, не покалічені. Вони будуть добре їсти і добре спати, їх будуть лікувати українські лікарі, поки вони чекатимуть на обмін.



Це кодекс честі солдата, обов’язковий для "азовця", з якою б мраззю ти не мав справу – гідно поводитися з полоненим. Ми не порушуємо його навіть після масового вбивства наших братів на Оленівці.



Тому що ми – "Азов", тому що ми – воїни, а не зграя собак, як наш ворог".



Деталі: Білецький наголосив, що крім цього, це фонд для обміну українських побратимів.

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