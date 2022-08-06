Регионы: у Песков идут бои, удары оккупантов по Николаеву и Никополю, есть раненые

Оккупанты не прекращали бить по украинским городам и селам, в результате обстрелов в Николаеве ранены два человека, в Никополе ранены трое, также возле Песков всю ночь шли бои, а на Херсонщине враг пытается отвоевать утраченные позиции.

Источник: отчеты ОВА

Детали: Сумская область: сегодня утром по Белопольской общине продолжается минометный обстрел. Информации о последствиях пока нет. Вчера во время обстрелов Шосткинского района россияне попали в дом мирных жителей. Раненый 52-летний мужчина сейчас в больнице.

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Повреждена электросеть, 71 домохозяйство района осталось без света. Аварийные службы работают.

Днепропетровщина: российская армия снова обстреляла Никопольский и Криворожский районы. 20 прилетов из "Градов" по ​​городу Никополь. Три человека ранены, один из них в больнице, двоим оказана помощь. В городе повреждено 11 пятиэтажек, 36 частных домов. Выведен из строя газопровод, водовод и линия электропередач. Несколько тысяч людей без света. В Криворожском районе враг обстрелял Зеленодольскую общину. Повреждена линия электропередач в Марьянском. Часть села без света. Люди не пострадали.

Харьковщина: оккупанты снова нанесли удары по Харькову — ночью удар по Слободскому району Харькова, горела кровля одноэтажного нежилого здания. Также ночью ракетой ударили в Харьковском районе. Жертв и пострадавших нет.

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По области враг многократно наносил удары по Золочевской общине, есть повреждения частных домовладений и хозяйственных построек. Жертв нет.

Луганщина: за прошедшие сутки на линии фронта между Луганщиной и Донетчиной врагом было выпущено пять ракет, еще шесть раз работала ствольная и реактивная артиллерия оккупанта.

Трижды применялись минометы, штурмовые действия россиян поддерживались танковыми обстрелами и авиацией.

Сейчас в Луганской области активизирована "агитационно-разъяснительная составляющая" подготовки к референдуму о вхождении региона в состав РФ. Оккупационные власти и коллаборантское общественное движение под видом предоставления продуктов питания или строительных материалов организуют встречи с населением недавно захваченных территорий области.

Донетчина: россияне обстреливали населенные пункты области из танков, минометов, артиллерии, РСЗО "Град".

Повреждены частные жилые дома, многоэтажки, админздания. В течение ночи и утром ракетные удары по Константиновке, Курахово, Дружковке. Повреждены: школы в Курахово и Константиновке, многоэтажки и жилые дома в Константиновке, Дружковке и Курахово.

В районе поселка Пески боевые действия всю ночь.

Около 06:30 – артобстрел и обстрел из РСЗО "Ураган" с кассетными боеприпасами села Первомайское Очеретинской ВА.

Продолжается эвакуация населения. Область остается без газа и частично без воды и электричества. За сутки по области — 5 погибших, 14 раненых.

Николаевщина: сегодня ночью враг нанес ракетные удары по городу Николаев, в результате чего ранения получили два человека. Также повреждены жилые здания. Подробная информация о последствиях обстрелов уточняется.

Баштанский район: сегодня утром — обстрелы вне сел Поляна, Степное, Широкое, Красная Долина. На данный момент также происходят с определенной периодичностью обстрелы в Широковской общине. Пострадавших нет. Вчера вечером обстрелам подверглись с. Красная Долина Широковской общины. Повреждены жилые дома и сельхозпостройки в домохозяйствах. Также вчера были обстрелы возле с. Широкое.

Херсонщина: российские военные пытаются вернуть утраченные позиции и продолжают обстрелы соседних регионов.

Под огонь оккупантов попали села Белогорка, Ивановка, Потемкино, Осокоровка, Посад-Покровское.

Главной темой всех пропагандистских СМИ оккупантов остается проведение референдума.