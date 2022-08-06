ВСУ достигли сильных результатов в уничтожении баз оккупантов – Зеленский

Президент Владимир Зеленский отмечает, что за текущую неделю Украине удалось добиться весомых результатов в уничтожении логистики оккупантов.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "За эту неделю ВСУ и наша разведка добились сильных результатов в уничтожении логистики российской армии, тыловых баз оккупантов.

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Каждый удар по складам боеприпасов врага, по их командным пунктам, по скоплениям российской техники спасает жизнь всех нас, жизнь украинских военных и гражданских".

Детали: Зеленский также поблагодарил партнеров, которые снабжают Украину необходимым оружием, в частности США, которые на этой неделе согласовали очередной пакет поддержки, включающий в себя и боеприпасы к HIMARS.

"Все они используются максимально точно и с пользой для общей стратегии нашей обороны", - заверил президент.

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Что предшествовало: На этой неделе украинские военные сообщали, в частности, об ударах по пункту базирования оккупационных войск в Чернобаевке, по опорным пунктам и по скоплению вооружения и техники в Бериславском и Баштанском районах Херсонской области, по вражеским опорным пунктам в районах Благодатного и Правдиного, складах с боеприпасами в Херсоне, Приднепровском и Токаревке, а также уничтожении по меньшей мере шести российских складов боеприпасов в Бериславском и Херсонском районах.