Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ достигли сильных результатов в уничтожении баз оккупантов – Зеленский

Катерина ТищенкоСуббота, 6 августа 2022, 22:52
ВСУ достигли сильных результатов в уничтожении баз оккупантов – Зеленский
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский отмечает, что за текущую неделю Украине удалось добиться весомых результатов в уничтожении логистики оккупантов.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "За эту неделю ВСУ и наша разведка добились сильных результатов в уничтожении логистики российской армии, тыловых баз оккупантов.

Реклама:

Каждый удар по складам боеприпасов врага, по их командным пунктам, по скоплениям российской техники спасает жизнь всех нас, жизнь украинских военных и гражданских".

Детали: Зеленский также поблагодарил партнеров, которые снабжают Украину необходимым оружием, в частности США, которые на этой неделе согласовали очередной пакет поддержки, включающий в себя и боеприпасы к HIMARS.

"Все они используются максимально точно и с пользой для общей стратегии нашей обороны", - заверил президент.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: На этой неделе украинские военные сообщали, в частности, об ударах по пункту базирования оккупационных войск в Чернобаевке, по опорным пунктам и по скоплению вооружения и техники в Бериславском и Баштанском районах Херсонской области, по вражеским опорным пунктам в районах Благодатного и Правдиного, складах с боеприпасами в Херсоне, Приднепровском и Токаревке, а также уничтожении по меньшей мере шести российских складов боеприпасов в Бериславском и Херсонском районах.

Темы: ЗеленскийоккупацияВооруженные силывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
The Times: Amnesty International стала рупором путинской пропаганды и должна уйти со сцены
ОК "Юг": ВСУ уничтожили российский "Панцирь" и четыре системы С-300
Россияне ударили ракетами по Харькову
Взрывная красота: холоднояровцы показали уничтожение вражеского танка Джавелином
Последние новости
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
10:45
В Нацполиции не хотят, чтобы их привлекали к раздаче повесток
10:43
фотоГражданское судно подорвалось на российской мине в Черном море
10:36
Из-за непогоды без света 50 населенных пунктов в 4 областях – "Укрэнерго"
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
Все новости...
Реклама: