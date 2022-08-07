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Израиль ликвидировал еще одного главаря "Исламского джихада" в секторе Газа

Анастасия КалатурВоскресенье, 7 августа 2022, 04:48
ФОТО: GETTY

Израиль заявил о ликвидации лидера палестинской террористической группировки "Исламский джихад" в секторе Газа – Халеда Мансура.

Источник: Times of Israel со ссылкой на начальника Оперативного управления вооруженных сил Израиля генерал-майор Одеда Басюка

Детали: Сообщается, что Мансур погиб в результате израильского авиаудара по палестинскому городу Рафах. Террористическая группа не сразу подтвердила его смерть.

Мансур был коллегой на юге Газы Тайсира Джабари, командиром террористической группировки в северной части Газы. Джабари был убит в результате израильского авиаудара в пятницу.

Одед Басюк заявил, что, согласно "всей доступной информации", Израиль убил все руководство "Исламского джихада". По его словам, "эта организация пыталась совершить смертоносное нападение на граждан Израиля и солдат ЦАХАЛ, запустив противотанковую управляемую ракету, чтобы убить мирных жителей и солдат".

Напомним: Войска Израиля сейчас проводят операцию "Рассвет" в секторе Газа.

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Темы: ИзраильСектор Газа
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