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Байден завершил изоляцию после 18 дней "приключений" с Covid

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 августа 2022, 18:39
Байден завершил изоляцию после 18 дней приключений с Covid
Джо Байден, фото Getty Images

Президент США Джо Байден официально завершил изоляцию в воскресенье после второго отрицательного теста на Covid-19.

Источник: CNN со ссылкой на врача Байдена Кевина О'Коннора

Дословно: "Сегодня утром тест президента на антиген SARS-CoV-2 был отрицательным второй день подряд… Он безопасно вернется к общественной деятельности и президентским поездкам".

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Детали: У Байдена также был отрицательный результат теста на антиген в субботу, но он оставался в изоляции до утра воскресенья, прежде чем отправиться в Рехобот-Бич, штат Делавэр.

Отправляясь из Белого дома в Рехобут-Бич, президент США сказал журналистам, что "чувствует себя хорошо".

"Спустя 18 дней я чист!", - добавил Байден.

ВИДЕО ДНЯ

Президент США и первая леди Джилл Байден планируют в понедельник посетить Кентукки, пострадавший от наводнения.

Предыстория:

Темы: БайденкоронавирусСША
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