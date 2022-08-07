Байден завершил изоляцию после 18 дней "приключений" с Covid
Президент США Джо Байден официально завершил изоляцию в воскресенье после второго отрицательного теста на Covid-19.
Источник: CNN со ссылкой на врача Байдена Кевина О'Коннора
Дословно: "Сегодня утром тест президента на антиген SARS-CoV-2 был отрицательным второй день подряд… Он безопасно вернется к общественной деятельности и президентским поездкам".
Детали: У Байдена также был отрицательный результат теста на антиген в субботу, но он оставался в изоляции до утра воскресенья, прежде чем отправиться в Рехобот-Бич, штат Делавэр.
Отправляясь из Белого дома в Рехобут-Бич, президент США сказал журналистам, что "чувствует себя хорошо".
"Спустя 18 дней я чист!", - добавил Байден.
Президент США и первая леди Джилл Байден планируют в понедельник посетить Кентукки, пострадавший от наводнения.
Предыстория:
- У 79-летнего президента США Джо Байдена 21 июля обнаружили коронавирус. У президента были легкие симптомы, постепенно улучшавшиеся вследствие лечения препаратом Paxlovid.
- 27 июля врач Байдена сообщил, что тот сдал два негативных теста на коронавирус и прекратит соблюдать строгие меры изоляции.
- Однако 30 июля Байден снова получил положительный тест и вернулся к самоизоляции.
- Президент США полностью вакцинирован и дважды ревакцинирован против коронавируса.