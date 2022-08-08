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"Харьковские соглашения": еще одному экс-министру объявили подозрение в госизмене

Валентина РоманенкоПонедельник, 8 августа 2022, 14:39
Харьковские соглашения: еще одному экс-министру объявили подозрение в госизмене
Михаил Ежель

За согласование "Харьковских соглашений" в пользу России правоохранители сообщили о подозрении в государственной измене еще одному бывшему члену правительства - экс-министру обороны Михаилу Ежелю.

Источник: ГБР

Дословно: "Работники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене бывшему министру обороны Украины Михаилу Ежелю, который, согласовав подписание Харьковских соглашений, способствовал Российской Федерации в оккупации АР Крым".

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Детали: Отмечается, что адмирал, который в свое время был главнокомандующим Военно-морскими силами Украины и понимал все риски продолжения пребывания российского флота на территории Украины, согласовал весь пакет документов, необходимых для имплементации т.н. Харьковских соглашений.

Проекты этих документов министр обороны Украины согласовал, даже не посетив заседание Кабинета министров Украины 21 апреля 2010 года, на котором они обсуждались, а также без проведения обязательной правовой экспертизы.

Подозрение Ежелю объявлено заочно. Он находится в розыске.

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Что предшествовало: За согласование "Харьковских соглашений" в пользу России правоохранители сообщили о подозрении в государственной измене двум бывшим членам правительства Азарова: экс-министру иностранных дел Константину Грищенко и бывшему главе Минюста Александру Лавриновичу.

Что предшествовало: В 2021 году о подозрении по этому делу было сообщено Виктору Януковичу и Николаю Азарову за совершение государственной измены. Они объявлены в розыск.

21 апреля 2010 года тогдашний президент Украины Виктор Янукович и России Дмитрий Медведев подписали межгосударственное соглашение о продлении на 25 лет срока пребывания Черноморского Флота России на территории Украины.

Темы: Харьковские соглашениягосизмена
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