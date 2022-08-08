Кулеба о данных CBS и AI: Ложь не повлияла на поставку оружия

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что отчет Amnesty International о подвергании гражданского населения опасности со стороны ВСУ и фильм CBS Reports о проблемах с контролем за поставками оружия нанесли Украине информационный удар, но не помешали передаче вооружения.

Источник: пост Дмитрия Кулебы в Facebook

Детали: Глава МИД отметил синхронность действий этих организаций с попытками российской пропаганды остановить поставки западного оружия Украине. Он также подчеркнул, что ждет от CBS внутреннего расследования, а от Amnesty – извинений.

Реклама:

Кулеба отметил, что россияне еще с апреля пытаются сорвать политическую готовность партнеров Украины поставлять оружие с помощью примитивных манипуляций о том, что оружие якобы "исчезает" или может попасть "не в те руки", что оно "подпитывает конфликт вместо урегулирования", что "россияне, конечно, плохие, но и украинцы не ангелы".

Прямая речь: "Первую волну подобной лжи Украина сбила еще в мае-июне. Сейчас россияне заходят на второй круг.

Я не знаю, связаны ли манипулятивный отчет Amnesty и вышедший почти одновременно лживый фильм CBS с российским правительством. Но я точно знаю, что обе организации и авторы этих бездоказательных "шедевров" нанесли несправедливый и ничем не спровоцированный информационный удар по Украине абсолютно синхронно с российской пропагандой".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: По словам Кулебы, под огромным публичным давлением Amnesty и CBS извинились – но эти извинения "не менее бестолковы, чем их причина".

Мол, Amnesty написала письмо журналистам из серии "мы позицию не меняем, но извините, если причинили вам страдания", а CBS признали, что все извратили, удалили фильм и пообещали его изменить, но и в извинении "напустили тумана" о поставках оружия.

Кулеба заявил, что Украину такие извинения не устраивают, потому что ущерб уже нанесен. От CBS он ожидает внутреннего расследования и публичного выяснения, "кто допустил в эфир российскую пропаганду и с какой целью". От Amnesty – извинений "не только за боль, причиненную украинцам, но и за изнасилование правды и реальности этой войны".

Прямая речь: "Но есть и хорошие новости. Вся эта ложь пока не достигает целей. Ни один партнер или организация в общении с Украиной не озвучивали упреков, подобных манипуляциям Amnesty или CBS. И эта ложь никак не повлияла на поставки оружия и не подорвала высокий уровень доверия между Украиной и партнерами.

Партнеры отлично знают, где, сколько, чего передали и как это используется. К счастью, информацию они получают не от Amnesty и CBS.

Команда президента Зеленского продолжает системную работу по противодействию российским манипуляциям. Но это битва, в которой никогда не удастся победить раз и навсегда. Россияне получают по роже, отходят, а затем заходят на новый круг. Поэтому нужно объединять все усилия".

Предыстория: