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В Молдове считают, что "минирование" и "независимость Приднестровья" могут быть прелюдией к вторжению РФ

"Европейская правда"Понедельник, 8 августа 2022, 21:51
Национальный флаг Молдовы, Кишинев, фото Getty Images

Заместитель премьер-министра Молдовы Олег Серебрян считает, что волна фейковых сообщений о минировании важных объектов в стране, как и заявления представителей "Приднестровья" о желании воссоединиться с Россией, могут быть прелюдией к военной операции РФ.

Как сообщает "Европейская правда", такое мнение Серебрян высказал в интервью The Times.

Издание напомнило, что 22 июля так называемый министр иностранных дел "Приднестровье" Виталий Игнатьев заявил о намерениях вхождения непризнанной республики в состав России, что совпало с началом волн сообщений о якобы минировании.

"Это явная провокация - идея, что они ("Приднестровье") должны быть независимыми, давняя, но то, что они должны присоединиться к России, было неожиданным. Это они впервые такое сказали. Война в Украине означает, что мы беспокоимся, что речь идет не просто о заявлении, а о своего рода прелюдии к операции в Молдове", – сказал замглавы правительства Молдовы.

Он добавил, что Молдова "сделаем все во избежание военной конфронтации, но это не на 100% зависит от Кишенева".

"Мы были удивлены, некоторые местные политики в последние несколько недель были напряжены, мы обеспокоены, что есть определенная синергия между "минированиями", новой риторикой из Гагаузии, новой, более агрессивной риторикой из Тирасполя – мы считаем, что между ними есть связь", – добавил Серебрян.

Комментируя заявления украинских должностных лиц о возможной помощи в освобождении "Приднестровья", представитель правительства Молдовы подчеркнул, что официальных предложений не поступало, а если такое произойдет – они будут отклонены.

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"Молдова – нейтральная страна, поэтому на ее территории не должно быть иностранных военных. В приоритете – вывод российских сил", – отметил он.

Отметим, что министр обороны Молдовы Анатолий Носатый утверждает, основываясь на информации по разным каналам, что в планы России не входит вторжение в Молдову.

Как сообщалось, Молдова обратится за помощью в Румынию, если конфликт в Украине распространится на ее территорию, а отношения с Российской Федерацией ухудшатся.

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Темы: МолдоваПриднестровьеРосcиявойна
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