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Аксенов: Говорить о причинах взрывов в Новофедоровке рано

Елена РощинаВторник, 9 августа 2022, 17:25
Аксенов: Говорить о причинах взрывов в Новофедоровке рано
Сергей Аксенов на фоне аэродрома в Новофедоровке, скриншот

Ставленник России в оккупированном Крыму Сергей Аксенов заявил, что в Новофедоровке, где произошли взрывы на военном аэродроме, гражданское население за медпомощью не обращалось.

Источник: так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов во включении с прилегающей к аэродрому территории, "РИА Новости"

Прямая речь: "Нахожусь в поселке Новофедоровка на месте. Говорить о причинах инцидента рано, все выяснит следственная комиссия.

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Приняты меры по выставлению периметра оцепления в 5-километровой зоне: ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули с целью исключить ранения местных жителей. МЧС следит за возгораниями, идет разлет осколков... 

Говорить о пострадавших пока рано, из гражданского населения никто пока не обращался за помощью в медицинские учреждения".

Детали: Позже Аксенов сообщил, что один человек погиб.

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Он добавил, что в плане причин произошедшего надо опираться на официальный комментарий Минобороны РФ.

Аксенов также подчеркнул, что общей эвакуации по району нет. Отселены будут только жители домов, находящихся в непосредственной близости от военного аэродрома.

"РИА Новости" также сообщило, что около 30 человек эвакуированы в Новофедоровке из прилегающих к аэродрому домов, их расселят в пансионатах и гостиницах.

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Темы: Крымвзрыв
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