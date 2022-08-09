Аксенов: Говорить о причинах взрывов в Новофедоровке рано

Сергей Аксенов на фоне аэродрома в Новофедоровке, скриншот

Ставленник России в оккупированном Крыму Сергей Аксенов заявил, что в Новофедоровке, где произошли взрывы на военном аэродроме, гражданское население за медпомощью не обращалось.

Источник: так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов во включении с прилегающей к аэродрому территории, "РИА Новости"

Прямая речь: "Нахожусь в поселке Новофедоровка на месте. Говорить о причинах инцидента рано, все выяснит следственная комиссия.

Приняты меры по выставлению периметра оцепления в 5-километровой зоне: ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули с целью исключить ранения местных жителей. МЧС следит за возгораниями, идет разлет осколков...

Говорить о пострадавших пока рано, из гражданского населения никто пока не обращался за помощью в медицинские учреждения".

Детали: Позже Аксенов сообщил, что один человек погиб.

Он добавил, что в плане причин произошедшего надо опираться на официальный комментарий Минобороны РФ.

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Аксенов также подчеркнул, что общей эвакуации по району нет. Отселены будут только жители домов, находящихся в непосредственной близости от военного аэродрома.

"РИА Новости" также сообщило, что около 30 человек эвакуированы в Новофедоровке из прилегающих к аэродрому домов, их расселят в пансионатах и гостиницах.

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