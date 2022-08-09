Аксенов: Говорить о причинах взрывов в Новофедоровке рано
Ставленник России в оккупированном Крыму Сергей Аксенов заявил, что в Новофедоровке, где произошли взрывы на военном аэродроме, гражданское население за медпомощью не обращалось.
Источник: так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов во включении с прилегающей к аэродрому территории, "РИА Новости"
Прямая речь: "Нахожусь в поселке Новофедоровка на месте. Говорить о причинах инцидента рано, все выяснит следственная комиссия.
Приняты меры по выставлению периметра оцепления в 5-километровой зоне: ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули с целью исключить ранения местных жителей. МЧС следит за возгораниями, идет разлет осколков...
Говорить о пострадавших пока рано, из гражданского населения никто пока не обращался за помощью в медицинские учреждения".
Детали: Позже Аксенов сообщил, что один человек погиб.
Он добавил, что в плане причин произошедшего надо опираться на официальный комментарий Минобороны РФ.
Аксенов также подчеркнул, что общей эвакуации по району нет. Отселены будут только жители домов, находящихся в непосредственной близости от военного аэродрома.
"РИА Новости" также сообщило, что около 30 человек эвакуированы в Новофедоровке из прилегающих к аэродрому домов, их расселят в пансионатах и гостиницах.
Предыстория:
- 9 августа произошли взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе оккупированного Россией Крыма. ГУР Минобороны Украины отказалась комментировать "Украинской правде" эту информацию.
- Министерство обороны России заявило, что аэродром в Крыму никто не обстреливал, но на обвалованной площадке хранения сдетонировали несколько авиационных боеприпасов.