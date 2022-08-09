Стивен Сигал снимает фильм о войне на Донбассе – Пушилин
Американский актер и большой друг Кремля Стивен Сигал занимается съемками документального фильма о событиях на Донбассе.
Источник: ТАСС со ссылкой на марионетку Кремля, так называемого главаря донецких боевиков Дениса Пушилина
Прямая речь: "Стивен Сигал снимает документальный фильм о войне на Донбассе. Сегодня он общался с военнопленными в Еленовском СИЗО…
При встрече Стивен отметил, что 98% тех, кто рассказывает в СМИ о конфликте, никогда здесь не были, поэтому мир не знает правду…
Он (Сигал) хочет изменить взгляд на эту войну".
Что предшествовало: Во вторник глава комитета Госдумы РФ по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий приехал в оккупированную Еленовку (Донецкая область), где недавно были убиты украинские военнопленные. Он привез с собой Сигала.
Предыстория:
- 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.
- В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.