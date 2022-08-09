Американский актер и большой друг Кремля Стивен Сигал занимается съемками документального фильма о событиях на Донбассе.

Источник: ТАСС со ссылкой на марионетку Кремля, так называемого главаря донецких боевиков Дениса Пушилина

Прямая речь: "Стивен Сигал снимает документальный фильм о войне на Донбассе. Сегодня он общался с военнопленными в Еленовском СИЗО…

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При встрече Стивен отметил, что 98% тех, кто рассказывает в СМИ о конфликте, никогда здесь не были, поэтому мир не знает правду…

Он (Сигал) хочет изменить взгляд на эту войну".

Что предшествовало: Во вторник глава комитета Госдумы РФ по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий приехал в оккупированную Еленовку (Донецкая область), где недавно были убиты украинские военнопленные. Он привез с собой Сигала.

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