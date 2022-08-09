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Стивен Сигал снимает фильм о войне на Донбассе – Пушилин

Евгений КизиловВторник, 9 августа 2022, 21:10
Стивен Сигал снимает фильм о войне на Донбассе – Пушилин
Сигал в компании Путина, фото Getty Images

Американский актер и большой друг Кремля Стивен Сигал занимается съемками документального фильма о событиях на Донбассе.

Источник: ТАСС со ссылкой на марионетку Кремля, так называемого главаря донецких боевиков Дениса Пушилина

Прямая речь: "Стивен Сигал снимает документальный фильм о войне на Донбассе. Сегодня он общался с военнопленными в Еленовском СИЗО…

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При встрече Стивен отметил, что 98% тех, кто рассказывает в СМИ о конфликте, никогда здесь не были, поэтому мир не знает правду…

Он (Сигал) хочет изменить взгляд на эту войну".

Что предшествовало: Во вторник глава комитета Госдумы РФ по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий приехал в оккупированную Еленовку (Донецкая область), где недавно были убиты украинские военнопленные. Он привез с собой Сигала.

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Предыстория:

  • 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.
  • В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.

Темы: пропагандакиноОРДЛОвойна
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